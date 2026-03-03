Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ana Blandiana, doctor honoris causa al Universității din Iași

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 10 Martie 2026

Reprezentanții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îi vor acorda, în 16 martie 2026, poetei Ana Blandiana titlul de doctor honoris causa, în cadrul unei ceremonii festive ce va fi organizată în Sala Senatului a universităţii.

Cunoscută sub pseudonimul literar Ana Blandiana, Otilia Valeria Rusan s-a născut în 25 martie 1942, la Timișoara, în familia preotului ortodox Gheorghe Coman. Absolventă a Facultății de Filologie din Cluj, a debutat în 1964 cu volumul Persoana întâi plural, în colecția „Luceafărul” a Editurii pentru Literatură. Este autoarea a numeroase volume, cunoscută pentru disidența din perioada regimului comunist. 

Împreună cu soțul său, Romulus Rusan, a înființat, la Sighet, în 1993, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume. În 1994, a pus bazele Fundației Academia Civică, organizaţie neguvernamentală care administrează Memorialul Sighet. Este membru titular al Academiei Române. 

