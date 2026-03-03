Ana Blandiana, doctor honoris causa al Universității din Iași

Reprezentanții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași îi vor acorda, în 16 martie 2026, poetei Ana Blandiana titlul de doctor honoris causa, în cadrul unei ceremonii festive ce va fi organizată în Sala Senatului a universităţii.

Cunoscută sub pseudonimul literar Ana Blandiana, Otilia Valeria Rusan s-a născut în 25 martie 1942, la Timișoara, în familia preotului ortodox Gheorghe Coman. Absolventă a Facultății de Filologie din Cluj, a debutat în 1964 cu volumul Persoana întâi plural, în colecția „Luceafărul” a Editurii pentru Literatură. Este autoarea a numeroase volume, cunoscută pentru disidența din perioada regimului comunist.

Împreună cu soțul său, Romulus Rusan, a înființat, la Sighet, în 1993, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume. În 1994, a pus bazele Fundației Academia Civică, organizaţie neguvernamentală care administrează Memorialul Sighet. Este membru titular al Academiei Române.