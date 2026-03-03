Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Tronos" și „Tronos Junior", la Sala Dalles

„Tronos” și „Tronos Junior”, la Sala Dalles

Un articol de: Daniela Șontică - 03 Martie 2026

„Maica Vieții – icoana mamei” este titlul sub care Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, va susține la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” din București un concert în seara aceasta, 3 martie, de la ora 19:30. Psalții Catedralei Patriarhale vor interpreta mai multe cântări bizantine prin care o vor preamări pe Maica Domnului, modelul oricărei femei creștine.

Și Grupul „Tronos Junior” va concerta la Sala Dalles, dar în ziua de 7 martie, de la ora 14:00, concertul lor intitulându-se „Mamele noastre”. Grupul „Tronos Junior”, dirijat de psaltul Ioan Balaban, își propune să aducă un omagiu mamelor și, în același timp, farmecul primăverii în sufletele spectatorilor.

Citeşte mai multe despre:   Tronos  -   Tronos Junior  -   Sala Dalles  -   concert
