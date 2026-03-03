„Tronos” și „Tronos Junior”, la Sala Dalles

„Maica Vieții – icoana mamei” este titlul sub care Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, va susține la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” din București un concert în seara aceasta, 3 martie, de la ora 19:30. Psalții Catedralei Patriarhale vor interpreta mai multe cântări bizantine prin care o vor preamări pe Maica Domnului, modelul oricărei femei creștine.

Și Grupul „Tronos Junior” va concerta la Sala Dalles, dar în ziua de 7 martie, de la ora 14:00, concertul lor intitulându-se „Mamele noastre”. Grupul „Tronos Junior”, dirijat de psaltul Ioan Balaban, își propune să aducă un omagiu mamelor și, în același timp, farmecul primăverii în sufletele spectatorilor.