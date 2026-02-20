Luna lui Ion Creangă - Povești și Amintiri din copilărie

Teatrul „Ion Creangă” anun­ță ediția a treia a „Lunii lui Ion Creangă - Povești și Amintiri din copilărie”, organizată pentru a celebra atât numele, cât și moștenirea literară pe care a lăsat-o marele povestitor născut în Humulești, la 1 martie 1837. Spectacolele și atelierele se vor desfășura între 1 și 22 martie, la Sala Mare din str. Piața Amzei nr. 13.

De pe site-ul Teatrului „Ion Crean­gă” aflăm că în deschidere se vor juca piesele „Punguța cu doi bani” (regia Gabriela Dumitru) și „Amintiri din copilărie” (regia Dan Tudor). Dramatizările propun abordări jucăușe ale scrierilor omonime și mizează pe interpretarea în cheie contemporană a întâmplărilor, fără a se îndepărta de miezul lor original. Din program fac parte și „Fata babei și fata moșului” (regia Vera Linguraru) și „Ursul păcălit de vulpe” (regia Andrei Răduț), care aduc pe scenă cunoscutele istorisiri într-o viziune potrivită micilor spectatori.

În foaierele Sălii Mari va fi susținută o serie de ateliere creative, dar și de teatru de umbre, care „recreează o istorisire, construind personajele prin siluete proiectate pe ecrane luminoase, iar cele de muzică, dans sau pictură oferă alter­native de a explora lumea basmelor. De-a lungul întâlnirilor, ghidate de profesioniști în domeniul actoriei, educației, picturii, muzicii sau art-terapiei, se vor folosi, în funcție de specificul fiecărei ac­ti­vi­tăți, materiale neconvențio­nale (de tipul celor reciclabile), culori acrilice fluorescente, pensule, se vor experimenta texturi noi și, în special, tehnici de expresie originale, prin care poate fi redată o poveste”, așa cum se arată pe site-ul teatrului amintit, unde poate fi consultat și programul.