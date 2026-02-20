Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Luna lui Ion Creangă - Povești și Amintiri din copilărie

Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 24 Feb 2026

Teatrul „Ion Creangă” anun­ță ediția a treia a „Lunii lui Ion Creangă - Povești și Amintiri din copilărie”, organizată pentru a celebra atât numele, cât și moștenirea literară pe care a lăsat-o marele povestitor născut în Humulești, la 1 martie 1837. Spectacolele și atelierele se vor desfășura între 1 și 22 martie, la Sala Mare din str. Piața Amzei nr. 13. 

De pe site-ul Teatrului „Ion Crean­gă” aflăm că în deschidere se vor juca piesele „Punguța cu doi bani” (regia Gabriela Dumitru) și „Amintiri din copilărie” (regia Dan Tudor). Dramatizările propun abordări jucăușe ale scrierilor omonime și mizează pe interpretarea în cheie contemporană a întâmplărilor, fără a se îndepărta de miezul lor original. Din program fac parte și „Fata babei și fata moșului” (regia Vera Linguraru) și „Ursul păcălit de vulpe” (regia Andrei Răduț), care aduc pe scenă cunoscutele istorisiri într-o viziune potrivită micilor spectatori. 

În foaierele Sălii Mari va fi susținută o serie de ateliere creative, dar și de teatru de umbre, care „recreează o istorisire, construind personajele prin siluete proiectate pe ecrane luminoase, iar cele de muzică, dans sau pictură oferă alter­native de a explora lumea basmelor. De-a lungul întâlnirilor, ghidate de profesioniști în domeniul actoriei, educației, picturii, muzicii sau art-terapiei, se vor folosi, în funcție de specificul fiecărei ac­ti­vi­tăți, materiale neconvențio­nale (de tipul celor reciclabile), culori acrilice fluorescente, pensule, se vor experimenta texturi noi și, în special, tehnici de expresie originale, prin care poate fi redată o poveste”, așa cum se arată pe site-ul teatrului amintit, unde poate fi consultat și programul.

 

Citeşte mai multe despre:   Teatrul Ion Creangă Bucureşti
