Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Carnetul de schiţe al lui Brâncuşi, expus în premieră la MNAR

Carnetul de schiţe al lui Brâncuşi, expus în premieră la MNAR

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 13 Martie 2026

Sala „Brâncuşi” din Galeria de Artă Românească Modernă a Muzeului Naţional de Artă al României (MNAR) a fost redeschisă publicului în 11 martie 2026, astfel că, pe lângă lucrări de tinereţe ale marelui sculptor, vor putea fi admirate, în premieră şi pentru o perioadă de doar două săptămâni, carnetul de schiţe şi două capete de copii din bronz realizate de Brâncuşi în anul 1906. Carnetul de schiţe, o piesă rară din patrimoniul MNAR, va fi deschis în fiecare săptămână la alte pagini, pentru a face posibilă parcurgerea tuturor desenelor şi însemnărilor lui Brâncuşi, precizează reprezentanţii instituţiei muzeale.

Fiind singura mărturie substanţială păstrată din anii de formare ai lui Constantin Brâncuşi ca student la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti, carnetul de schiţe are 71 de file, legate într-o copertă cartonată din pânză roşie, şi cuprinde 89 de schiţe (două dintre ele neterminate, 49 verso şi 59 verso). Şase pagini conţin însemnări autografe. Printre cele mai semnificative desene din carnetul de schiţe se numără cele două auto­portrete în creion roşu, f. 55 (din profil) şi f. 56 (frontal) - primele autoportrete cunoscute ale lui Brâncuşi. 

Carnetul de schiţe a fost lăsat de Brâncuşi, înainte de plecarea sa la Paris, compozitorului de coruri Ion Croitoru (1885-1972). Expoziţia este deschisă până la 25 martie 2026, ora 10:30.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National de Arta  -   Anul Brâncuşi
