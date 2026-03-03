Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Excelența în arta interpretativă va fi premiată

Excelența în arta interpretativă va fi premiată

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 10 Martie 2026

Ateneul Român va găzdui Premiile Excelenței Interpretative - Gala Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) 2026, în ziua de 24 martie. Potrivit Agerpres, în cadrul galei, aflată la a II-a ediție, vor fi acordate Premiile Excelenței în arta muzicală interpretativă pe 2025, având următoarele secțiuni: muzică de cameră, solist instrumentist, solist vocal, dirijor, jazz, folclor, proiecte cofinanțate. 

Vor fi decernate premii și la categoria Generația Mileniului III, dedicată tinerilor interpreți, indiferent de genul muzical, la secțiu­nile „Interpretare vocală’’ și „Interpretare instrumentală’’, desemnate de un juriu special. O categorie nouă este reprezentată de Premiile pentru întreaga activitate, oferite pentru recunoașterea susținerii artei interpretative primăriilor din România.

Nominalizații și câștigătorii vor fi propuși de către un juriu de specialitate, compus din profesioniști desăvârșiți, valoarea totală a premiilor acordate fiind de peste 100.000 lei. 

Evenimentul, care va începe la ora 19:00, va fi punctat de momente muzicale speciale, susți­nute de Ansamblul Violoncellissimo, sub conducerea violoncelistului Marin Cazacu, pianistul Horia Mihail, pianistul Cătălin Răducanu, interpreta de jazz Luiza Zan și Cvartetul Muse, Cvartetul Arcadia, violonistul Valentin Șer­ban, violonistul Liviu Prunaru, violoncelistul Răzvan Suma și soprana Georgiana Dumitru. 

Citeşte mai multe despre:   Ateneul Român  -   premiere
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Elogiul feminității în opera lui Corneliu Baba Cultură
    Elogiul feminității în opera lui Corneliu Baba

    Vizita cu ghidaj gratuit din ziua de 6 martie în expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin”, aflată la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, a fost ultima de acest gen înainte de închiderea acesteia, la

    10 Mar, 2026
  • Vernisaj de artă textilă  Cultură
    Vernisaj de artă textilă 

    O expoziție semnată de Maria Negreanu, cu titlul „Interferențe”, cuprinzând lucrări de artă textilă, va avea vernisajul mâine, 11 martie, la Galeria „Theodor Aman” din cadrul Liceului Ortodox

    10 Mar, 2026
  • Un musical pentru generația tânără  Cultură
    Un musical pentru generația tânără 

    „Strigătul libertății” este un spectacol atipic de musical, montat recent la Teatrul Metropolis din București, care va avea o nouă reprezentație duminică, 15 martie. Spectacolul aduce în atenția publicului

    10 Mar, 2026
  • Celebrarea prieteniei franco-române Cultură
    Celebrarea prieteniei franco-române

    Institutul Cultural Român de la Paris organizează, în 14 martie 2026, la Templul Pentemont din capitala franceză, un concert excepțional, în cadrul căruia vor cânta Caroline Meng, mezzosoprană, Jean Louis

    10 Mar, 2026
TOP 6 Cultură