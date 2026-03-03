Excelența în arta interpretativă va fi premiată

Ateneul Român va găzdui Premiile Excelenței Interpretative - Gala Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) 2026, în ziua de 24 martie. Potrivit Agerpres, în cadrul galei, aflată la a II-a ediție, vor fi acordate Premiile Excelenței în arta muzicală interpretativă pe 2025, având următoarele secțiuni: muzică de cameră, solist instrumentist, solist vocal, dirijor, jazz, folclor, proiecte cofinanțate.

Vor fi decernate premii și la categoria Generația Mileniului III, dedicată tinerilor interpreți, indiferent de genul muzical, la secțiu­nile „Interpretare vocală’’ și „Interpretare instrumentală’’, desemnate de un juriu special. O categorie nouă este reprezentată de Premiile pentru întreaga activitate, oferite pentru recunoașterea susținerii artei interpretative primăriilor din România.

Nominalizații și câștigătorii vor fi propuși de către un juriu de specialitate, compus din profesioniști desăvârșiți, valoarea totală a premiilor acordate fiind de peste 100.000 lei.

Evenimentul, care va începe la ora 19:00, va fi punctat de momente muzicale speciale, susți­nute de Ansamblul Violoncellissimo, sub conducerea violoncelistului Marin Cazacu, pianistul Horia Mihail, pianistul Cătălin Răducanu, interpreta de jazz Luiza Zan și Cvartetul Muse, Cvartetul Arcadia, violonistul Valentin Șer­ban, violonistul Liviu Prunaru, violoncelistul Răzvan Suma și soprana Georgiana Dumitru.