La sediul Liceului „Nicolae Steinhardt” din București va avea loc, în 13 martie 2026, lansarea spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii”, adaptare după opera literară cu același
Expoziție dedicată încondeierii ouălor în Luxemburg
La Sala Cavalerilor din Muzeul Castelului Vianden din Luxemburg va avea loc, la sfârșitul lunii martie, vernisajul expoziției „Arta ouălor încondeiate în România”, organizată de Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului şi Institutul Cultural Român din Bruxelles. Din 12 aprilie, expoziția va fi completată și cu o serie de ateliere de încondeiat ouă, coordonate de Elena Aneci, meşter popular din Bucovina. Potrivit Paulei Popoiu, managerul Muzeului Satului din București, vor fi prezentate vizitatorilor nu doar informaţii despre arta încondeierii ouălor, ci şi despre semnificaţia lor în cultura tradiţională românească. Expoziția va fi deschisă până la 15 aprilie 2026.