Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție dedicată încondeierii ouălor în Luxemburg

Expoziție dedicată încondeierii ouălor în Luxemburg

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 04 Martie 2026

La Sala Cavalerilor din Muzeul Castelului Vianden din Luxemburg va avea loc, la sfârșitul lunii martie, vernisajul expoziției „Arta ouălor încondeiate în România”, organizată de Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului şi Institutul Cultural Român din Bruxelles. Din 12 aprilie, expoziția va fi completată și cu o serie de ateliere de încondeiat ouă, coordonate de Elena Aneci, meşter popular din Bucovina. Potrivit Paulei Popoiu, managerul Muzeului Satului din București, vor fi prezentate vizitatorilor nu doar informaţii despre arta încondeierii ouălor, ci şi despre semnificaţia lor în cultura tradiţională românească. Expoziția va fi deschisă până la 15 aprilie 2026. 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   oua incondeiate  -   Institutul Cultural Roman
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură