Expoziţie de carte Marin Sorescu

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 25 Feb 2026

La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași va putea fi vizitată, până în 9 martie 2026, expoziția de carte „Marin Sorescu: «Cu mâna streașină la inimă»”, manifestare prilejuită de împlinirea, în 29 februarie, a 90 de ani de la nașterea scriitorului. Sunt expuse volume de poezii, piese de teatru, romane, proză scurtă, publicistică, jurnale de călătorie, corespondenţă, precum și integrala operei soresciene, apărută sub auspiciile Academiei Române, între 2002-2007.

Născut în 1936, la Bulzeşti, judeţul Dolj, într-o familie de ţărani, Marin Sorescu a absolvit Facultatea de Filologie, Istorie şi Pedagogie a Universităţii din Iaşi, iar în 1992 a obținut doctoratul în filologie la Universitatea București. A debutat în revistele studențești din Iași. A scris poezie, proză, dramaturgie, eseistică, însă a excelat în poezie și în teatru. Între 1993-1995 a fost ministru al culturii, funcţie din care a demisionat din cauza bolii. A murit în 6 decembrie 1996, la Bucureşti.

 

Citeşte mai multe despre:   Biblioteca Centrală Universitară Iaşi  -   expozitie  -   Marin Sorescu
