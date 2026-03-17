Centenar Paul Miron, la Iaşi

În cadrul Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (ediţia a XV-a), care se va desfășura în perioada 9-11 iulie la Iaşi, va exista o secțiune dedicată Centenarului Paul Miron. Evenimentul este organizat, ca în fiecare an, de Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, împreună cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române - Filiala Iaşi.

Paul Miron (1926-2008) este iniţiatorul proiectului „Monumenta linguae Dacoromanorum” de editare a vechilor traduceri biblice în limba română. A fost profesor la Universitatea din Freiburg, poet, prozator, dramaturg, eseist şi memorialist, animator al vieţii culturale din exil, în perioada ­comunistă.