Meșteri ai tiparului din secolul al XVIII-lea

La Palatul Suțu din Bucu­rești va fi vernisată mâine, 11 iunie 2026, expoziția temporară „Meșterii tiparului. Tipografii din București în secolul al XVIII-lea”, eveniment la care vor participa dr. Adrian Majuru, directorul general al Muzeului Municipiului București (MMB), dr. Daniela Lupu, curatorul expoziției și șef al Serviciului documentare, bibliotecă, arhivă și comunicare din cadrul instituției, și invitatul special, arhimandritul dr. Policarp Chițu­lescu, consilier patriarhal şi directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Incursiunea în istoria culturală a Bucureștiului din perioada domniilor fanariote aduce în prim-plan cărțile vechi, dar și pe meșterii tipografi care au contribuit la dezvoltarea artei tiparului, mulți dintre ei ucenici ai Sfântului Antim Ivireanul, mitropolit al Țării Româ­nești, sau continuatori ai tradiției transmise de discipolii acestuia.

Din cei 32 de tipografi activi în Țara Românească, între anii 1716 și 1821, nu mai puţin de 22 au lucrat în atelierele tipografice din București, care funcționau, în principal, la Mitropolie și, în anumite perioade, la mănăstirile „Sfântul Sava”, Antim, Colțea și „Izvorul Tămăduirii” (Mavrogheni), potrivit unui comunicat al MMB. Expoziţia este deschisă până la 27 septembrie 2026.