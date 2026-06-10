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„A.REST 1989”, o incursiune în arhiva video a Securității

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 11 Iunie 2026

La sediul Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 16 iunie 2026, vernisajul expoziției „A.REST 1989 - Arhiva video a Securi­tății”, o reconstituire a universului cercetărilor penale desfă­șurate de Securitate în 1989, incluzând anchetele și spațiul de detenție al arestului. Pentru prima dată, publicul va avea acces la înregistrări operative audio-video realizate în timpul interogatoriilor, identitatea victimelor și practicile utilizate de Direcția Cercetări Penale a Securității, se precizează într-un comunicat al MNIR. 

Natura represivă a Securi­tății, poliția politică a Partidului Comunist Român, poate fi înțeleasă mai bine prin intermediul acestor documente, care ilustrează metodele directe și intruzive folosite de ofițeri pentru supravegherea permanentă a victimelor și controlul strict al procesului de anchetă, susţin reprezentanţii muzeului.

Cu această ocazie va fi lansat și website-ul arestulsecuritatii.ro, o platformă de documentare și studiu, care reunește istorii, cazuri, documente, înregistrări operative audio-video și interviuri realizate cu foști deținuți și victime ale Securi­tății. Expoziția este deschisă până la 20 septembrie 2026. 

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