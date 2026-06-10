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Expoziţii-eveniment la Muzeul Naţional de Artă al României

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 11 Iunie 2026

„Brâncuşi. Sindromul” şi „Muzeul Muzeelor” sunt expoziţiile- eveniment care vor fi deschise de mâine, 12 iunie 2026, la Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR), anunţă instituţia muzeală pe pagina sa de Facebook. Prima expoziţie, care poate fi vizitată până la 25 octombrie 2026, este prilejuită de împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi şi propune o perspectivă aparte asupra operei brâncuşiene, prin analizarea diverselor tipuri de discursuri artistice construite în jurul lucrărilor şi personalităţii marelui sculp­tor român. Este surprins, totodată, felul în care se formează şi se pro­pagă în spaţiul vizual românesc figura mitică a lui Brâncuşi, ca simbol naţional, cultural şi spiritual.

Cea de-a doua expoziţie, intitulată „Muzeul Muzeelor”, deschisă până la 4 octombrie 2026, oferă publicului ocazia unică de a vedea, în acelaşi spaţiu, peste 100 de piese excepţionale, selectate din patrimoniul a 16 instituţii muzeale din România, inclusiv din colecţiile permanente ale MNAR. Suita de piese expuse, „de o valoare inestimabilă, se pun reciproc în lumină într-un veritabil dans al creației și al căutării frumosului, binelui și al celor mai profunde ori înălțătoare vibrații ale spiritului uman”, susţin reprezentanţii MNAR. Gândită ca o „hartă” a capodoperelor de pe întreg teritoriul ţării, expoziţia are potenţialul generării unui impact semnificativ asupra turismului cultural în România. 

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