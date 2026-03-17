Vermont, Eminescu și Aftene la Art Safari

Pavilionul expozițional Art Safari s-a mutat într-o nouă clădire, în strada Piața Amzei din București, iar deschiderea noii ediții va avea loc pe 26 martie. În noua ediție sunt propuse trei expoziții: „Vermont și farmecul Belle Époque”, „Eminescu, poetul național” și „Felix Aftene. Jurnal”.

Expoziția „Vermont și farmecul Belle Époque” urmărește parcursul artistic al acestui pictor aparte, suprapus cu celebra perioadă Belle Époque, care are și astăzi puterea de a trezi fascinație. „Mergând pe firul vieții și creației artistului, Belle Époque ni se dezvăluie în toată complexitatea ei artistică și socială. Curatorul expoziției este Maria Munteanu, iar scenografia este semnată de Cosmin Florea.

Cea de-a doua expoziție analizează vizual corpusul enorm de reprezentări artistice ale figurii poetului național și numeroasele ilus­trații (în pictură, grafică) ale temelor desprinse din poeziile eminesciene, „care au proliferat în arta românească încă de la finele secolului al XIX-lea până la ora actuală, de la Constantin Lecca la Gheorghe Anghel și de la Corneliu Brudașcu la Mircea Cantor”.

Expoziția este organizată de Monica Dumitru și Erwin Kessler, consultant fiind Valen­tin Coșereanu de la Institutul „George Călinescu” al Academiei Ro­mâne; scenografie, Diana Nicolaie. Expoziția va fi realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Biblioteca Academiei Române, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul de Artă Arad.

Expoziția cu lucrările lui Felix Aftene ne promite „o incursiune personală și captivantă în universul unuia dintre cei mai apreciați artiști români contemporani”. Curator: Maria Bilașevschi; scenografie: Diana Nicolaie, coordonator: Maria Ionescu, expoziția fiind realizată în parteneriat cu Sineva.