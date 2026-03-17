Drumul spre lumină al lui Traian Postolache

Iubitorii de artă plastică pot admira până la 5 aprilie 2026, la Muzeul Național al Țăranului Român, expo­ziția „Traian Postolache. Drumul spre lumină”, prin care este omagiat, la zece ani de la trecerea în veșnicie, Traian Postolache (1953-2016), un important pictor, întemeietorul unei galerii de artă, muzeograf și gazetar cultural din Rădăuți. Evenimentul, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și muzeul-gazdă, s-a bucurat de un public numeros la vernisajul care a avut loc recent în Sala „Tancred Bănățeanu”.

Expoziția oferă publicului contemporan prilejul de a descoperi universul artistic al unui creator cu puternice inspirații din sfera spirituală. Criticul de artă Marius Tița a vorbit la vernisaj despre latura profund creștină a lucrărilor lui Traian Postolache și despre influențele spațiului bucovinean asupra artei lui.

„Nu mă mai așteptam la vârsta mea, într-un mediu fierbinte cultural cum este Bucureștiul, să mai descopăr un artist și o operă completă, profundă și intensă, precum cea realizată de Traian Postolache. Am descifrat-o cu de-amănuntul, am văzut fiecare lucrare cu atenție și m-am încântat de tot ce am văzut. Este un artist uriaș, un talent fantastic, cu o gândire extraordinară. Nu este un artist religios, ci este un artist al spiritua­lității, al credinței creștine. Toată construcția lui artistică ne duce cu gândul la fresca mănăstirilor bucovinene. Mă uit la smeritele interioare de biserici, la anumite detalii de ornament floral pe care el le surprinde, la heruvimii pictați, dar și la materialitatea din bisericile noastre. Lemnul, zidul și piatra, toate se regăsesc sub penelul lui. Traian Postolache exprimă povești de inspirație biblică, cu caracter heraldic, la un moment dat. Descoperim astfel un pictor atent care descifrează elementele cărților pentru că, după cum știm, credința noastră creștină se bazează și pe cărți, trebuie să o cunoaștem citind cărți. Fiind un artist cu o mare forță a dezbaterii despre identitate, Traian Postolache ne lasă o ermenie personală în tratarea și în abordarea spiritualității. La el totul este extrem de bine construit, ca alăturare, idee și narațiune, universul lui referindu-se la frumoasa și luminata poveste a credinței”, a subliniat criticul Marius Tița.

Traian Postolache s-a născut la Rădăuți, în ziua de 7 septembrie 1953, este absolvent al Facultății de Arte Plastice din Iași, clasa profesorului Ion Neagoe (1975- 1979); a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România; a activat ca designer industrial (1979-1990), bibliotecar la Biblioteca Municipală Rădăuți și muzeograf (1995-1999), fiind ulterior director al Muzeului de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți (1999-2008). Este fondatorul Galeriei de Artă din Rădăuți. A fost editorialist la ziarul „7 zile bucovinene”, a semnat cronici de artă și eseuri în presa culturală. A avut mai multe expoziții personale la București, Rădăuți și Suceava, precum și numeroase expoziții de grup în țară și în străinătate: Cernăuți (1984), Tokyo (1990), Chicago și Washington (1998, 1999). A fost distins cu Premiul Special al Juriului (1992) și Premiul III la Festivalul Național „Voronețiana” (1994). Lucrările sale se regăsesc în colecții muzeale și particulare.