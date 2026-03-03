Vizita cu ghidaj gratuit din ziua de 6 martie în expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin”, aflată la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, a fost ultima de acest gen înainte de închiderea acesteia, la
Vernisaj de artă textilă
O expoziție semnată de Maria Negreanu, cu titlul „Interferențe”, cuprinzând lucrări de artă textilă, va avea vernisajul mâine, 11 martie, la Galeria „Theodor Aman” din cadrul Liceului Ortodox „Anastasia Popescu” din Capitală. Elevii liceului nu vor fi doar admiratori la acest vernisaj, ci vor avea și câteva momente artistice muzicale, potrivit Monei Șerbănescu, directoarea școlii. Un prim moment artistic va avea loc la ora 12:00, iar un altul la 18:30. Maria Negreanu a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București în 1973 și este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, secția Arte Decorative, Tapiserie.