Vernisaj de artă textilă 

Un articol de: Daniela Șontică - 10 Martie 2026

O expoziție semnată de Maria Negreanu, cu titlul „Interferențe”, cuprinzând lucrări de artă textilă, va avea vernisajul mâine, 11 martie, la Galeria „Theodor Aman” din cadrul Liceului Ortodox „Anas­tasia Popescu” din Capitală. Elevii liceului nu vor fi doar admiratori la acest vernisaj, ci vor avea și câteva momente artistice muzicale, potrivit Monei Șerbănescu, directoarea școlii. Un prim moment artistic va avea loc la ora 12:00, iar un altul la 18:30. Maria Negreanu a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București în 1973 și este membră a Uniunii Artiș­tilor Plastici din România, secția Arte Decorative, Tapiserie. 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu
