Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Celebrarea prieteniei franco-române

Celebrarea prieteniei franco-române

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 10 Martie 2026

Institutul Cultural Român de la Paris organizează, în 14 martie 2026, la Templul Pentemont din capitala franceză, un concert excepțional, în cadrul căruia vor cânta Caroline Meng, mezzosoprană, Jean Louis Serre, bariton, Artavazd Sargsyan, tenor, Dorel Fodoreanu la violoncel, Steffen Schlandt la orgă, precum și Corul Ensemble Vocal Crescendo, sub conducerea dirijorului și conducătorului de cor Christian Ciuca.

Conceput ca un veritabil pod muzical între Franța și România, concertul duce mai departe colaborarea artistică inițiată în 2022 de Christian Ciuca și Steffen Schlandt, doi muzicieni implicați activ în dialogul cultural franco-român, potrivit informațiilor publicate pe site-ul icr.ro.

Programul serii va include lucrări semnate de César Franck, respectiv „Les Sept Paroles du Christ sur la Croix”, „Panis Angelicus” și „Dextera Domini”, precum și creația „Doamne, auzi glasul meu” de Nicolae Lungu. Repertoriul propus aduce astfel un omagiu patrimoniului muzical francez și românesc, punând în valoare contribuția artistică a acestor doi compozitori reprezentativi.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare accesând site-ul Institutului Cultural Român. 
 

Citeşte mai multe despre:   Institutul Cultural Roman
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Elogiul feminității în opera lui Corneliu Baba Cultură
    Elogiul feminității în opera lui Corneliu Baba

    Vizita cu ghidaj gratuit din ziua de 6 martie în expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin”, aflată la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, a fost ultima de acest gen înainte de închiderea acesteia, la

    10 Mar, 2026
  • Vernisaj de artă textilă  Cultură
    Vernisaj de artă textilă 

    O expoziție semnată de Maria Negreanu, cu titlul „Interferențe”, cuprinzând lucrări de artă textilă, va avea vernisajul mâine, 11 martie, la Galeria „Theodor Aman” din cadrul Liceului Ortodox

    10 Mar, 2026
  • Un musical pentru generația tânără  Cultură
    Un musical pentru generația tânără 

    „Strigătul libertății” este un spectacol atipic de musical, montat recent la Teatrul Metropolis din București, care va avea o nouă reprezentație duminică, 15 martie. Spectacolul aduce în atenția publicului

    10 Mar, 2026
TOP 6 Cultură