Celebrarea prieteniei franco-române

Institutul Cultural Român de la Paris organizează, în 14 martie 2026, la Templul Pentemont din capitala franceză, un concert excepțional, în cadrul căruia vor cânta Caroline Meng, mezzosoprană, Jean Louis Serre, bariton, Artavazd Sargsyan, tenor, Dorel Fodoreanu la violoncel, Steffen Schlandt la orgă, precum și Corul Ensemble Vocal Crescendo, sub conducerea dirijorului și conducătorului de cor Christian Ciuca.

Conceput ca un veritabil pod muzical între Franța și România, concertul duce mai departe colaborarea artistică inițiată în 2022 de Christian Ciuca și Steffen Schlandt, doi muzicieni implicați activ în dialogul cultural franco-român, potrivit informațiilor publicate pe site-ul icr.ro.

Programul serii va include lucrări semnate de César Franck, respectiv „Les Sept Paroles du Christ sur la Croix”, „Panis Angelicus” și „Dextera Domini”, precum și creația „Doamne, auzi glasul meu” de Nicolae Lungu. Repertoriul propus aduce astfel un omagiu patrimoniului muzical francez și românesc, punând în valoare contribuția artistică a acestor doi compozitori reprezentativi.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare accesând site-ul Institutului Cultural Român.

