Vizita cu ghidaj gratuit din ziua de 6 martie în expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin”, aflată la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, a fost ultima de acest gen înainte de închiderea acesteia, la
Un musical pentru generația tânără
„Strigătul libertății” este un spectacol atipic de musical, montat recent la Teatrul Metropolis din București, care va avea o nouă reprezentație duminică, 15 martie. Spectacolul aduce în atenția publicului o poveste despre comunism și momentele căderii dictaturii ceaușiste. „Într-o clasă de liceu din prezent, un jurnal vechi de 36 de ani deschide o ușă spre una dintre cele mai tulburătoare povești ale Revoluției din 1989. Vlad și Irina, doi adolescenți care trăiesc între frică, iubire și speranță, descoperă că libertatea nu e doar un cuvânt, ci un preț pe care unii îl plătesc cu viața”, se arată în comunicatul de prezentare. La realizarea musicalului și-a adus contribuția o echipă de tineri artiști: Alexandru Nagy - direcția de scenă, Dani Ionescu - director muzical, Theodor Andrei și Alexandru Nagy - scenariul, iar distribuția este formată din: Theodor Andrei/Tomi Weisbuch, Bianca Marinescu, Julieta Georoiu, Radu Solcanu, Doru Ciutacu, Robert Costin, Iarina Preda, Victoria Ionescu/Andra Gearâp.