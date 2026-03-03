Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cultură Un musical pentru generația tânără 

Un musical pentru generația tânără 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 10 Martie 2026

„Strigătul libertății” este un spectacol atipic de musical, montat recent la Teatrul Metropolis din București, care va avea o nouă reprezentație duminică, 15 martie. Spectacolul aduce în atenția publicului o poveste despre comunism și momentele căderii dictaturii ceaușiste. „Într-o clasă de liceu din prezent, un jurnal vechi de 36 de ani deschide o ușă spre una dintre cele mai tulburătoare povești ale Revoluției din 1989. Vlad și Irina, doi adolescenți care trăiesc între frică, iubire și spe­ranță, descoperă că libertatea nu e doar un cuvânt, ci un preț pe care unii îl plătesc cu viața”, se arată în comunicatul de prezentare. La realizarea musicalului și-a adus contribuția o echipă de tineri artiști: Alexandru Nagy - direcția de scenă, Dani Ionescu - director muzical, Theodor Andrei și Alexandru Nagy - scenariul, iar dis­tribuția este formată din: Theodor Andrei/Tomi Weisbuch, Bianca Marinescu, Julieta Georoiu, Radu Solcanu, Doru Ciutacu, Robert Costin, Iarina Preda, Victoria Ionescu/Andra Gearâp. 

Citeşte mai multe despre:   Teatrul Metropolis  -   spectacol
