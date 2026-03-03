Un musical pentru generația tânără 

„Strigătul libertății” este un spectacol atipic de musical, montat recent la Teatrul Metropolis din București, care va avea o nouă reprezentație duminică, 15 martie. Spectacolul aduce în atenția publicului o poveste despre comunism și momentele căderii dictaturii ceaușiste. „Într-o clasă de liceu din prezent, un jurnal vechi de 36 de ani deschide o ușă spre una dintre cele mai tulburătoare povești ale Revoluției din 1989. Vlad și Irina, doi adolescenți care trăiesc între frică, iubire și spe­ranță, descoperă că libertatea nu e doar un cuvânt, ci un preț pe care unii îl plătesc cu viața”, se arată în comunicatul de prezentare. La realizarea musicalului și-a adus contribuția o echipă de tineri artiști: Alexandru Nagy - direcția de scenă, Dani Ionescu - director muzical, Theodor Andrei și Alexandru Nagy - scenariul, iar dis­tribuția este formată din: Theodor Andrei/Tomi Weisbuch, Bianca Marinescu, Julieta Georoiu, Radu Solcanu, Doru Ciutacu, Robert Costin, Iarina Preda, Victoria Ionescu/Andra Gearâp.