„Jurnalul fericirii”, într-un spectacol radiofonic

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 04 Martie 2026

La sediul Liceului „Nicolae Steinhardt” din București va avea loc, în 13 martie 2026, lansarea spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii”, adaptare după opera literară cu același titlu semnată de Nicolae Steinhardt, la realizarea căruia au contribuit Alina Hiristea, Mihai Lungeanu, Marcel Iureș, Vlad Ivanov, Stelică Muscalu, Tatiana Petrache, Vlad Blîndu și studioul BBS Media, potrivit informa țiilor publicate pe pagina de Facebook a instituției organizatoare. Intrarea la eveniment este liberă, în limita a 100 de locuri disponibile în sală. 

„Jurnalul fericirii” scris de Nicolae Steinhardt reprezintă una dintre cele mai complexe opere memorialistice și spirituale din literatura română a secolului al XX-lea. Conceput ca un jurnal cu structură fragmentară, textul îmbină rememorarea experienței carcerale din perioada detenției politice cu reflecții teologice, eseuri culturale și meditații asupra condiției umane. Punctul central al cărții îl constituie experiența botezului autorului la Ortodoxie în închisoare, moment interpretat nu ca o dramă, ci ca o revelație a libertății interioare dobândite prin asumarea suferinței. 

