Tronuri domnești și regale din patrimoniul MNIR

La Muzeul Național de Istorie a României va avea loc, în 26 februarie 2026, vernisajul expoziției „Tronuri domnești și regale”, care reunește șase tronuri aflate în patrimoniul muzeului, piese cu semnificație istorică, simbolică și artistică, asociate unor momente esențiale și unor personalități marcante din istoria României, potrivit unui comunicat al muzeului.

Sunt expuse: tronul lui Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Țării Românești, care se remarcă prin elemente decorative specifice eclectismului european al primei jumătăți a secolului al XIX-lea; tronul lui Gheorghe Bibescu, al doilea domnitor regulamentar al Țării Românești (1842-1848), realizat într-un atelier austriac în așa-numitul „stil Blondel”, în vogă la Viena, după 1840; tronurile lui Alexandru Ioan Cuza și al Elenei Cuza, realizate în stilul Napoleon III, care au fost folosite, o perioadă, și de principele/regele Carol I și de principesa/regina Elisabeta; tronul reginei Elisabeta, realizat de Casa Krieger din Paris, în anul 1884, în stilul neo-bizantin, cu decor caracteristic unui „revival” al artei medievale românești; tronul din lemn masiv, cu spătar înalt, al regilor României, din Palatul Adunării Deputa­ților, realizat la începutul secolului XX, considerat în epocă „o minune a artei decorative”.

Expoziția este deschisă până în 15 aprilie 2026, de miercuri până duminică, între orele 9:00-17:00.