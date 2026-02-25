Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Tronuri domnești și regale din patrimoniul MNIR

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 25 Feb 2026

La Muzeul Național de Istorie a României va avea loc, în 26 februarie 2026, vernisajul expoziției „Tronuri domnești și regale”, care reunește șase tronuri aflate în patrimoniul muzeului, piese cu semnificație istorică, simbolică și artistică, asociate unor momente esențiale și unor personalități marcante din istoria României, potrivit unui comunicat al muzeului.

Sunt expuse: tronul lui Grigore Dimitrie Ghica, primul domnitor pământean al Țării Românești, care se remarcă prin elemente decorative specifice eclectismului european al primei jumătăți a secolului al XIX-lea; tronul lui Gheorghe Bibescu, al doilea domnitor regulamentar al Țării Românești (1842-1848), realizat într-un atelier austriac în așa-numitul „stil Blondel”, în vogă la Viena, după 1840; tronurile lui Alexandru Ioan Cuza și al Elenei Cuza, realizate în stilul Napoleon III, care au fost folosite, o perioadă, și de principele/regele Carol I și de principesa/regina Elisabeta; tronul reginei Elisabeta, realizat de Casa Krieger din Paris, în anul 1884, în stilul neo-bizantin, cu decor caracteristic unui „revival” al artei medievale românești; tronul din lemn masiv, cu spătar înalt, al regilor României, din Palatul Adunării Deputa­ților, realizat la începutul secolului XX, considerat în epocă „o minune a artei decorative”.

Expoziția este deschisă până în 15 aprilie 2026, de miercuri până duminică, între orele 9:00-17:00.

 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National de Istorie a Romaniei  -   expozitie
