Eveniment Ion Pillat

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură

Un articol de: Daniela Șontică - 17 Martie 2026

Expoziția de pictură „Ion Pillat și culorile timpului”, aparținând artistei plastice Daniela Davidescu Brown, va avea vernisajul în seara aceasta, 17 martie, la ora 17:00, la Muzeul Național al Țăranului Român, în Sala Acvariu. Amfitrionul evenimentului va fi Virgil Ștefan Nițulescu, directorul general al muzeului. Discuțiile se vor axa pe evocarea personalității poetului Ion Pillat, de la a cărui naștere se vor împlini, la 31 martie, 135 de ani. Vor lua cuvântul Carmen Brăgaru, cercetător în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din Bucu­rești, și Daniela Davidescu Brown, moderator fiind Cristian Pătrașconiu, jurnalist cultural, care va citi un mesaj din partea Monicăi Pillat. Participanții vor putea achiziționa volumele recent publicate de Editura Spandugino din opera lui Ion Pillat, „Familia din vers” și „Primele versuri. Poezii inedite” și variante timpurii (1905-1912), precum și cărți de poezii și proză semnate de Monica Pillat.

vezi toate ›Alte articole din Cultură
