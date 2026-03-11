Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Conferință despre intervențiile asupra monumentelor istorice

Conferință despre intervențiile asupra monumentelor istorice

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 11 Martie 2026

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași și Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice (UNRMI) organizează mâine, 12 martie, conferința „De la normativ la practică: intervenții responsabile pe patrimoniul construit”. Evenimentul vizează abordarea concretă a unei probleme cu care arhitecții, restauratorii, precum și alți specialiști se confruntă în teren: cum arată în realitate interven­țiile asupra monumentelor istorice și ce provocări apar atunci când teoria întâlnește practica. Potrivit organizatorilor, „scopul conferinței este de a crea un cadru de dialog între mediul academic și practica profesională, pentru a identifica soluții responsabile și sustenabile în conservarea patrimoniului arhitectural”. Vor participa specialiști din domeniul construcțiilor, arhitecturii și restaurării monumentelor istorice, profesori universitari și studenți.

