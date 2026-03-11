La Muzeul de Istorie din Suceava va fi vernisată, în 13 martie 2026, expoziția „Un secol de comunicare. De la apelul manual la era mobilă”, care propune o incursiune în evoluția telefoniei, de-a lungul unui
Conferință despre intervențiile asupra monumentelor istorice
Facultatea de Construcții și Instalații din Iași și Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice (UNRMI) organizează mâine, 12 martie, conferința „De la normativ la practică: intervenții responsabile pe patrimoniul construit”. Evenimentul vizează abordarea concretă a unei probleme cu care arhitecții, restauratorii, precum și alți specialiști se confruntă în teren: cum arată în realitate intervențiile asupra monumentelor istorice și ce provocări apar atunci când teoria întâlnește practica. Potrivit organizatorilor, „scopul conferinței este de a crea un cadru de dialog între mediul academic și practica profesională, pentru a identifica soluții responsabile și sustenabile în conservarea patrimoniului arhitectural”. Vor participa specialiști din domeniul construcțiilor, arhitecturii și restaurării monumentelor istorice, profesori universitari și studenți.