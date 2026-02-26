Târg de mărţişoare tradiţionale la Iaşi

Pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona de acces dinspre Palatul Culturii din Iaşi, se desfăşoară de astăzi, 27 februarie, a XI-a ediție a Târgului „Mărțișor - Simbol și Tradiție”, organizat de Asociația „ART-Meșteșugurile Prutului” din Iași. Evenimentul, care se va încheia în 2 martie, reuneşte peste 30 de meșteri populari din Moldova, dar şi din alte zone etnografice ale României și din Republica Moldova. „Publicul vizitator va putea descoperi și achiziționa mărțișoare tradiționale realizate în conformitate cu rigorile etnografice privind materia primă, simbolistica, tehnica de lucru și cromatica specifică”, spune Silvia Cozmîncă, preşedinta Asociaţiei „ART-Meşteşugurile Prutului”.

Târgul cuprinde un program mai vast care include demonstrații practice realizate la standurile meș­terilor populari şi distribuirea de materiale informative privind istoricul, cromatica și simbolistica mărțișorului arhaic și tradițional. De asemenea, sunt organizate ateliere de educație muzeală și de inițiere în tehnica realizării mărțișorului tradițional, susținute de specialiști ai Muzeului Etnografic al Moldovei, instituție din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, unul dintre partenerii evenimentului.