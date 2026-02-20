Zece ani de Cărțișor la Moara de hârtie

S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit drumurile, dar sâmbătă, 21 februarie, echipa care bucură oamenii cu mărțișorul cultural a sărbătorit evenimentul cu prietenii - adulți și copii din comunitate care beneficiază de exis­tența Cărțișo­rului.

Dacă în 2016 Cărțișorul apărea cu o urare de primăvară versificată, începând cu 2017 a primit pe micuțele sale pagini versurile unor poeți consacrați: Ana Blandiana, Nichita Stănescu, Magda Isanos, Mihai Eminescu, Regina Maria a României, Tudor Arghezi, dar și aforisme de Constantin Brâncuși. Așa a apărut Cărțișorul de Autor - un mărțișor prin care se promovează poezia, literatura, cultura.

Coperta Cărțișoarelor este realizată din hârtie de mână, iar cutia Cărțișoarelor din ediția specială este manufacturată pe echipamentele istorice din atelierul-muzeu. Copiii din sat participă gratuit la atelierele organizate de echipa de la Moara de hârtie și Satul meșteșugurilor, Cărțișorul având și menirea de a susține comunitatea.

Dana Georgescu, creatoarea Căr­ți­șorului, ne-a povestit despre modul în care a fost marcată aniversarea la Comana: „A fost o zi cu bucuria copilăriei și a prieteniei în care copiii au manufacturat Cărți­șoare și s-au bucurat de poezie, dar și de plăcinte de casă și tort de la Bucătăria socială, care funcționează în Ansamblul Moara de hârtie - Satul mește­șugurilor. Cărțișorul este un mărți­șor care se citește, un mărțișor care aduce primăvara printr-o urare în versuri, un fragment literar sau chiar un aforism. Chiar dacă măr­țișorul cu aforismul lui Constantin Brâncuși se află în colecția Moara de hârtie de trei ani, se potrivește bine în anul dedicat sculptorului român! Le mulțumim tuturor celor care aleg în această perioadă dintr-o ofertă atât de bogată de mărțișoare de pe piața din România să cumpere Cărțișoarele sau mărțișoarele noastre cu semințe de flori, din lut, cusute sau croșetate manual”.

Cărțișoarele și celelalte mărțișoa­re manufacturate la Moara de hârtie sunt o sursă importantă de venit pentru acest proiect social care încearcă să ducă mai departe povestea meșteșugurilor prin idei inovative și să susțină comunitatea inclusiv prin oferirea de mâncare gratuită pentru 23 de bătrâni și mame cu mai mulți copii.

Pentru a da ocazia cât mai multor iubitori de frumos să se bucure și să cumpere Cărțișoare și mărți­șoare manufacturate la Comana, Ansamblul Moara de hârtie - Satul meș­teșugurilor va fi deschis și sâmbătă, 28 februarie, între orele 12:00 și 14:00. Mărțișoarele pot fi cumpărate de pe site-ul moaradehartie.ro și din librăriile din Bu­curești și din țară.

De asemenea, până în 15 martie, Moara de hârtie desfășoară proiectul „Țesem și coasem fire de poveste”, în cadrul expoziției „RomânIA - Reprezentarea identitară a portului popular în artă” de la Muzeul Na­țional de Artă al României. „Am gândit un program dedicat claselor de elevi, care vor țese la minirăzboaie de țesut sau vor coase. Este una dintre rarele ocazii în care echipa Ansamblului Moara de hârtie - Satul meșteșugurilor vine special la București pentru ca elevii să se bucure atât de expoziție, cât și de atelierele în care au ocazia de a se împrieteni cu meșteșugurile”, a precizat Dana Georgescu.