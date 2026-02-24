„Pianul cu poeme” la Teatrul Bulandra din București

De Ziua internațională a poeziei, actrița Daniela Nane și pianistul Alexandru Burcă vor susține spectacolul „Pianul cu poeme” la Teatrul Bulandra - Sala „Liviu Ciulei” din București.

„Pianul cu poeme” este un recital de muzică și poezie, susținut cu mult succes de cei doi artiști consacrați și îndrăgiți de public, care reușesc să aducă în inimile spectatorilor o emoție artistică inefabilă. Daniela Nane a ales de data aceasta poeme de dragoste din repertoriul clasic românesc. „Construcția sa narativă îmbină cele mai frumoase versuri din literatura română cu un repertoriu pianistic izvorât din ethosul românesc, ancorat în contemporaneitate atât prin transcripții muzicale inedite, cât și prin virtuozitatea interpretării. Momentele impetuoase și impresionante de sensibilitate sau forță aduc publicul mai aproape de rafinamentul creațiilor literare și muzicale românești, punând accent pe emoție și elevare sufletească. Fiecare din cei doi artiști se implică cu tot sufletul în proiecte care susțin arta, cultura și educația tinerilor din România, dând curs invitațiilor de a face parte din comisii de jurizare a numeroase concursuri naționale sau în calitate de vorbitori, mentori și profesori”, se spune în anunțul de prezentare a recitalului pe site‑ul Teatrului Bulandra.

Mare iubitoare a poeziei, Daniela Nane nu este la primul proiect de acest gen, actrița a creat, împreună cu regretata pianistă Ioana Maria Lupașcu, un spectacol de muzică și poezie care a înregistrat peste 100 de reprezentații în numeroase orașe din România și din străinătate. Daniela Nane este actriţă la Teatrul Bulandra din București, dar și director artistic al Teatrului Muzical Ambasadorii și profesor de Arta Actorului. A absolvit Academia de Teatru și Film din Bucureşti la clasa profesorilor Mircea Albulescu, Adrian Titieni, Cătălin Naum, urmând un masterat în Cultură, civilizaţie şi teatru japonez prin Catedra teatrală UNESCO, iar în 2022 un doctorat în Artele spectacolului. A debutat în teatru sub îndrumarea regizoarei Cătălina Buzoianu, obținând două premii de interpretare pentru rolul din spectacolul „Patul lui Procust”, după care au urmat alte zeci de spectacole, precum: „O scrisoare pierdută”, „Romeo și Julieta”, „Lear”, „Omul cel bun din Seciuan”, „Platonov” și altele. A avut roluri de succes în filme de cinema și de televiziune, românești și internaţionale, cea mai recentă premieră fiind rolul principal din filmul „Comatogen” de Igor Cobileanski.

Muzicianul care însoțește poezia în acest recital, Alexandru Burcă, este pianist al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” și profesor asociat al Universității de Muzică din București. Laureat al multor concursuri internaționale, a susținut concerte în toată Europa, reprezentând România în proiecte de succes care promovează valorile culturii române. Ca pianist, compozitor, regizor muzical și director muzical susține concerte și recitaluri cu toate orchestrele din țară, alături de renumiți muzicieni și artiști. Cea mai recentă creație a sa este compoziția partiturii pentru baletul „Ileana cea Vitează”, pus în scenă la Teatrul Național de Operetă de prim‑balerina Corina Dumitrescu.