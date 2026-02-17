Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert cameral de Dragobete

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 24 Feb 2026

Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) găzduiește în seara aceasta, de la ora 19:00, în Sala „Tancred Bănățeanu”, concertul „Idilă românească”, susți­nut de Corul de cameră „Preludiu - Voicu Enăchescu”.

Programul reunește lucrări corale semnate de compozitori emblematici ai creației românești - Paul Constantinescu, Gheorghe Cucu, Ion Vasilescu, Marțian Negrea, Sabin Drăgoi, Ionel Fernic -, într-o selecție ce explorează multiplele fețe ale iubirii: idila rurală, tandrețea ingenuă, ironia urbană, nostalgia și umorul fin, toate fiind alese pentru a celebra sărbătoarea populară Dragobete. 

„Concertul este construit ca un adevărat tablou sentimental, în care poezia - de la lirica eminesciană până la textul de inspirație folclorică sau urbană - se împle­tește cu rafinamentul scriiturii corale românești. Titluri precum «Patru madrigale», «Frumosul ­vine pe apă», «Păstorița», «Trandafir de pe răzoare» sau «Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara?» dau contur unui parcurs sonor accesibil, cald și plin de savoare”, se arată pe site-ul MNȚR. 

 

Citeşte mai multe despre:   concert  -   Muzeul National al Taranului Roman  -   Dragobete  -   Corul Preludiu
