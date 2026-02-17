S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit drumurile, dar sâmbătă, 21 februarie, echipa care bucură oamenii cu mărțișorul cultural a sărbătorit evenimentul cu prietenii - adulți și copii din comunitate care beneficiază de existența Cărțișorului.
Concert cameral de Dragobete
Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) găzduiește în seara aceasta, de la ora 19:00, în Sala „Tancred Bănățeanu”, concertul „Idilă românească”, susținut de Corul de cameră „Preludiu - Voicu Enăchescu”.
Programul reunește lucrări corale semnate de compozitori emblematici ai creației românești - Paul Constantinescu, Gheorghe Cucu, Ion Vasilescu, Marțian Negrea, Sabin Drăgoi, Ionel Fernic -, într-o selecție ce explorează multiplele fețe ale iubirii: idila rurală, tandrețea ingenuă, ironia urbană, nostalgia și umorul fin, toate fiind alese pentru a celebra sărbătoarea populară Dragobete.
„Concertul este construit ca un adevărat tablou sentimental, în care poezia - de la lirica eminesciană până la textul de inspirație folclorică sau urbană - se împletește cu rafinamentul scriiturii corale românești. Titluri precum «Patru madrigale», «Frumosul vine pe apă», «Păstorița», «Trandafir de pe răzoare» sau «Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara?» dau contur unui parcurs sonor accesibil, cald și plin de savoare”, se arată pe site-ul MNȚR.