Concert cameral de Dragobete

Data: 24 Feb 2026

Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) găzduiește în seara aceasta, de la ora 19:00, în Sala „Tancred Bănățeanu”, concertul „Idilă românească”, susți­nut de Corul de cameră „Preludiu - Voicu Enăchescu”.

Programul reunește lucrări corale semnate de compozitori emblematici ai creației românești - Paul Constantinescu, Gheorghe Cucu, Ion Vasilescu, Marțian Negrea, Sabin Drăgoi, Ionel Fernic -, într-o selecție ce explorează multiplele fețe ale iubirii: idila rurală, tandrețea ingenuă, ironia urbană, nostalgia și umorul fin, toate fiind alese pentru a celebra sărbătoarea populară Dragobete.

„Concertul este construit ca un adevărat tablou sentimental, în care poezia - de la lirica eminesciană până la textul de inspirație folclorică sau urbană - se împle­tește cu rafinamentul scriiturii corale românești. Titluri precum «Patru madrigale», «Frumosul ­vine pe apă», «Păstorița», «Trandafir de pe răzoare» sau «Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara?» dau contur unui parcurs sonor accesibil, cald și plin de savoare”, se arată pe site-ul MNȚR.