Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Târguri de mărțișoare

Târguri de mărțișoare

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 24 Feb 2026

„Primăvara în sat. Târg de Mărțișor” este titlul sub care Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 28 februarie - 8 martie, Târgul de Mărţişor unde, de luni până duminică, între orele 9:00 și 17:00, ca în fiecare an, meșteri populari și artiști plastici vor expune cele mai frumoase mărțișoare.

Și Muzeul Național al Țăra­nului Român își așteaptă vizitatorii în perioada 25 februarie - 1 martie, între orele 10:00 și 18:00, la Târgul Mărțișorului. Vor expune mărțișoare artiști plastici, studenți, meșteri populari, dar și designeri și arhitecți. În curtea muzeului va exista și o secțiune gastronomică ce va cuprinde produse tradiționale și dulciuri. 

 

Citeşte mai multe despre:   martisor  -   Muzeul Satului
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Zece ani de Cărțișor la Moara de hârtie Cultură
    Zece ani de Cărțișor la Moara de hârtie

    S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit drumurile, dar sâmbătă, 21 februarie, echipa care bucură oamenii cu mărțișorul cultural a sărbătorit evenimentul cu prietenii - adulți și copii din comunitate care beneficiază de exis­tența Cărțișo­rului.

    24 Feb, 2026
  • Concert cameral de Dragobete Cultură
    Concert cameral de Dragobete

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) găzduiește în seara aceasta, de la ora 19:00, în Sala „Tancred Bănățeanu”, concertul „Idilă românească”, susți­nut de Corul de cameră „Preludiu -

    24 Feb, 2026
  • Opere brâncușiene expuse la Roma Cultură
    Opere brâncușiene expuse la Roma

    La Mercati di Traiano, primul muzeu de arhitectură antică din lume, situat în centrul Romei, s-a deschis, în 20 februarie, expoziţia „Constantin Brâncuşi: Originile Infinitului”, reprezentând un moment

    24 Feb, 2026
TOP 6 Cultură