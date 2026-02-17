S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit drumurile, dar sâmbătă, 21 februarie, echipa care bucură oamenii cu mărțișorul cultural a sărbătorit evenimentul cu prietenii - adulți și copii din comunitate care beneficiază de existența Cărțișorului.
Târguri de mărțișoare
„Primăvara în sat. Târg de Mărțișor” este titlul sub care Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 28 februarie - 8 martie, Târgul de Mărţişor unde, de luni până duminică, între orele 9:00 și 17:00, ca în fiecare an, meșteri populari și artiști plastici vor expune cele mai frumoase mărțișoare.
Și Muzeul Național al Țăranului Român își așteaptă vizitatorii în perioada 25 februarie - 1 martie, între orele 10:00 și 18:00, la Târgul Mărțișorului. Vor expune mărțișoare artiști plastici, studenți, meșteri populari, dar și designeri și arhitecți. În curtea muzeului va exista și o secțiune gastronomică ce va cuprinde produse tradiționale și dulciuri.