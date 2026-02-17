Târguri de mărțișoare

„Primăvara în sat. Târg de Mărțișor” este titlul sub care Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 28 februarie - 8 martie, Târgul de Mărţişor unde, de luni până duminică, între orele 9:00 și 17:00, ca în fiecare an, meșteri populari și artiști plastici vor expune cele mai frumoase mărțișoare.

Și Muzeul Național al Țăra­nului Român își așteaptă vizitatorii în perioada 25 februarie - 1 martie, între orele 10:00 și 18:00, la Târgul Mărțișorului. Vor expune mărțișoare artiști plastici, studenți, meșteri populari, dar și designeri și arhitecți. În curtea muzeului va exista și o secțiune gastronomică ce va cuprinde produse tradiționale și dulciuri.