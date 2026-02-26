Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Mărţişoarele Aviaţiei Române în perioada Regalităţii

Mărţişoarele Aviaţiei Române în perioada Regalităţii

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 27 Feb 2026

La Muzeul de Artă Populară Constanţa vor fi expuse, până în 15 martie 2026, mărţişoare confecționate de membrii Asociaţiei Române pentru Propaganda Aviaţiei (ARPA), ai Ligii Apărării Aerochimice şi ai Ligii Apărării Contra Atacurilor Aeriene în perioada interbelică. Expoziţia temporară „Mărţişoarele Aviaţiei Române în perioada Regalităţii (1900-1940)” conține piese din Colecţia privată „Georgian Anghel”. 

Campania „Mărţişoarele Aviaţiei Române” a fost una dintre cele mai populare iniţiative de strângere de fonduri din perioada interbelică. Prin achiziționarea acestora erau susținute activitatea piloţilor şi achiziţionarea de aeronave. Din sumele strânse, precum și din donaţii şi cotizaţii, ARPA a cumpărat, în 1928, cinci avioane.

 

Citeşte mai multe despre:   martisor
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Târg de mărţişoare tradiţionale la Iaşi Cultură
    Târg de mărţişoare tradiţionale la Iaşi

    Pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona de acces dinspre Palatul Culturii din Iaşi, se desfăşoară de astăzi, 27 februarie, a XI-a ediție a Târgului „Mărțișor - Simbol și Tradiție”, organizat

    27 Feb, 2026
  • Tronuri domnești și regale din patrimoniul MNIR Cultură
    Tronuri domnești și regale din patrimoniul MNIR

    La Muzeul Național de Istorie a României va avea loc, în 26 februarie 2026, vernisajul expoziției „Tronuri domnești și regale”, care reunește șase tronuri aflate în patrimoniul muzeului, piese cu semnificație istorică, simbolică și artistică, asociate unor momente esențiale și unor personalități marcante din istoria României, potrivit unui comunicat al muzeului.

    25 Feb, 2026
  • Expoziţie de carte Marin Sorescu Cultură
    Expoziţie de carte Marin Sorescu

    La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași va putea fi vizitată, până în 9 martie 2026, expoziția de carte „Marin Sorescu: «Cu mâna streașină la inimă»”, manifestare prilejuită de împlinirea, în 29 februarie, a 90 de ani de la nașterea scriitorului. Sunt expuse volume de poezii, piese de teatru, romane, proză scurtă, publicistică, jurnale de călătorie, corespondenţă, precum și integrala operei soresciene, apărută sub auspiciile Academiei Române, între 2002-2007.

    25 Feb, 2026
TOP 6 Cultură