La Muzeul de Artă Populară Constanţa vor fi expuse, până în 15 martie 2026, mărţişoare confecționate de membrii Asociaţiei Române pentru Propaganda Aviaţiei (ARPA), ai Ligii Apărării Aerochimice şi ai Ligii Apărării Contra Atacurilor Aeriene în perioada interbelică. Expoziţia temporară „Mărţişoarele Aviaţiei Române în perioada Regalităţii (1900-1940)” conține piese din Colecţia privată „Georgian Anghel”.

Campania „Mărţişoarele Aviaţiei Române” a fost una dintre cele mai populare iniţiative de strângere de fonduri din perioada interbelică. Prin achiziționarea acestora erau susținute activitatea piloţilor şi achiziţionarea de aeronave. Din sumele strânse, precum și din donaţii şi cotizaţii, ARPA a cumpărat, în 1928, cinci avioane.