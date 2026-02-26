Colecţie de mărțișoare din patrimoniul muzeal transilvănean

La Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj‑Napoca este deschisă o expoziție dedicată simbolurilor primăverii, organizată în jurul Colecției Ingeborg Marta Bogdan, considerată cea mai amplă colecție de mărțișoare din România și integrată în patrimoniul instituției. Alcătuită pe parcursul a peste șase decenii, colecția reunește câteva mii de piese, dintre care numeroase exemplare unicat, conform informațiilor publicate pe site‑ul muzeul‑etnografic.ro.

Mărțișoarele sunt integrate într‑un sistem expozițional riguros conceput, fiind cusute pe suporturi din carton și montate în rame de lemn. Evenimentul este completat de o componentă digitală interactivă, care oferă vizitatorilor posibilitatea de a explora imagini din colecție și de a participa la jocuri tematice, precum puzzle‑uri cu mărțișoare și exerciții de memorie vizuală.

Înscris, în anul 2017, în Lista patrimoniului cultural imaterial al umanităţii UNESCO, mărțișorul este prezentat în cadrul expoziției nu ca un vestigiu muzeal, ci ca o practică vie, aflată într‑un proces continuu de adaptare, resemnificare și reinterpretare culturală. Expoziția poate fi vizitată până în 15 martie 2026.