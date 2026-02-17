S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit drumurile, dar sâmbătă, 21 februarie, echipa care bucură oamenii cu mărțișorul cultural a sărbătorit evenimentul cu prietenii - adulți și copii din comunitate care beneficiază de existența Cărțișorului.
90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu
În Aula Academiei Române va avea loc mâine, 25 februarie 2026, sesiunea omagială intitulată „Marin Sorescu 90”, în cadrul căreia vor susține alocuțiuni acad. Ioan- Aurel Pop, președintele Academiei Române; acad. Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură; dr. Lucian Chișu, cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”; conf. univ. Paul Cernat, de la Facultatea de Litere a Universității din București; conf. univ. Răzvan Voncu, de la aceeași facultate; Cătălin Davidescu, critic de artă, și Emil Boroghină. Sesiunea va fi moderată de prof. univ. Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române.
Poet, dramaturg, prozator, eseist și traducător, Marin Sorescu (1936–1996) s-a impus drept una dintre figurile reprezentative ale generației literare a anilor ’60. Specificul operei sale constă în demitizarea temelor majore ale literaturii și în contestarea convențiilor consacrate, într-un demers orientat spre autenticitate și explorarea limitelor expresive ale limbajului literar, conform informațiilor publicate pe site-ul instituției. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române.