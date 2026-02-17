90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu

În Aula Academiei Române va avea loc mâine, 25 februarie 2026, sesiunea omagială intitulată „Marin Sorescu 90”, în cadrul căreia vor susține alocuțiuni acad. Ioan- Aurel Pop, președintele Academiei Române; acad. Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură; dr. Lucian Chișu, cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”; conf. univ. Paul Cernat, de la Facultatea de Litere a Uni­versității din București; conf. univ. Răzvan Voncu, de la aceeași facultate; Cătălin Davidescu, critic de artă, și Emil Boroghină. Sesiunea va fi moderată de prof. univ. Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române.

Poet, dramaturg, prozator, ese­ist și traducător, Marin Sorescu (1936–1996) s-a impus drept una dintre figurile reprezentative ale generației literare a anilor ’60. Specificul operei sale constă în demitizarea temelor majore ale literaturii și în contestarea conven­țiilor consacrate, într-un demers orientat spre autenticitate și explorarea limitelor expresive ale limbajului literar, conform infor­ma­țiilor publicate pe site-ul insti­tuției. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române.