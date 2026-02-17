Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură 90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu

90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 24 Feb 2026

În Aula Academiei Române va avea loc mâine, 25 februarie 2026, sesiunea omagială intitulată „Marin Sorescu 90”, în cadrul căreia vor susține alocuțiuni acad. Ioan- Aurel Pop, președintele Academiei Române; acad. Mircea Martin, președintele Secției de filologie și literatură; dr. Lucian Chișu, cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”; conf. univ. Paul Cernat, de la Facultatea de Litere a Uni­versității din București; conf. univ. Răzvan Voncu, de la aceeași facultate; Cătălin Davidescu, critic de artă, și Emil Boroghină. Sesiunea va fi moderată de prof. univ. Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române.

Poet, dramaturg, prozator, ese­ist și traducător, Marin Sorescu (1936–1996) s-a impus drept una dintre figurile reprezentative ale generației literare a anilor ’60. Specificul operei sale constă în demitizarea temelor majore ale literaturii și în contestarea conven­țiilor consacrate, într-un demers orientat spre autenticitate și explorarea limitelor expresive ale limbajului literar, conform infor­ma­țiilor publicate pe site-ul insti­tuției. Evenimentul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al Academiei Române. 

 

Citeşte mai multe despre:   Marin Sorescu  -   Academia Romana
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Zece ani de Cărțișor la Moara de hârtie Cultură
    Zece ani de Cărțișor la Moara de hârtie

    S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit drumurile, dar sâmbătă, 21 februarie, echipa care bucură oamenii cu mărțișorul cultural a sărbătorit evenimentul cu prietenii - adulți și copii din comunitate care beneficiază de exis­tența Cărțișo­rului.

    24 Feb, 2026
  • Târguri de mărțișoare Cultură
    Târguri de mărțișoare

    „Primăvara în sat. Târg de Mărțișor” este titlul sub care Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 28 februarie - 8 martie, Târgul de Mărţişor unde, de

    24 Feb, 2026
  • Concert cameral de Dragobete Cultură
    Concert cameral de Dragobete

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) găzduiește în seara aceasta, de la ora 19:00, în Sala „Tancred Bănățeanu”, concertul „Idilă românească”, susți­nut de Corul de cameră „Preludiu -

    24 Feb, 2026
TOP 6 Cultură