Expoziție Ileana și Romulus Vulpescu

O incursiune în viața și creația a două personalități esențiale ale culturii române, construită în jurul unei donații către Muzeul Municipiului București (MMB), propune expoziția „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”, care invită publicul să pășească în lumea celor doi scriitori, un univers marcat de erudiție, pasiune pentru cuvânt și o eleganță intelectuală rar întâlnită. Expoziția va fi vernisată vineri, 6 martie, de la ora 16:00, la Palatul Suțu, informează MMB, într-un comunicat. Vizitatorii vor putea descoperi obiecte personale, fotografii și manuscrise care dezvăluie laboratorul lor de creație.

Figura lui Romulus Vulpescu (1933-2012) este omagiată prin prisma complexității sale debordante: poet, prozator, traducător de excepție, editor și om al cetății. Personalitatea Ilenei Vulpescu (1932-2021), cunoscută mai ales pentru cartea de succes „Arta conversației”, întregește acest tablou cultural, lucrările sale reușind să surprindă nuanțele subtile ale sufletului uman.