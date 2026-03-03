Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție Ileana și Romulus Vulpescu

Un articol de: Daniela Șontică - 03 Martie 2026

O incursiune în viața și creația a două personalități esențiale ale culturii române, construită în jurul unei donații către Muzeul Municipiului București (MMB), propune expoziția „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”, care invită publicul să pășească în lumea celor doi scriitori, un univers marcat de erudiție, pasiune pentru cuvânt și o eleganță intelectuală rar întâlnită. Expoziția va fi vernisată vineri, 6 martie, de la ora 16:00, la Palatul Suțu, informează MMB, într-un comunicat. Vizitatorii vor putea descoperi obiecte personale, fotografii și manuscrise care dezvăluie laboratorul lor de creație.

Figura lui Romulus Vulpescu (1933-2012) este omagiată prin prisma complexității sale debordante: poet, prozator, traducător de excepție, editor și om al cetății. Personalitatea Ilenei Vulpescu (1932-2021), cunoscută mai ales pentru cartea de succes „Arta conversației”, întregește acest tablou cultural, lucrările sale reușind să surprindă nuanțele subtile ale sufletului uman.

