Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București găzduiește, până la 21 martie 2026, la sediul din Calea Griviței nr. 64-66, expoziția „Brâncuși, între formă și spirit”, organizată de Academia de Artă Handmade. Conceptul expozițional propune un dialog între moștenirea marelui sculptor român, de la a cărui naștere s-au împlinit 150 de ani, și sensibilitatea artei contemporane.

„Artiștii intră într-un dialog asumat cu simbolurile brâncușiene, pe care nu le imită, ci le reinterpretează din perspectiva unor principii fundamentale, evidențiind forța acestora, verticalitatea, sacralitatea gestului artistic și conexiunea dintre arhaic și universal. «Pasărea în văzduh», «Coloana fără sfârșit», «Masa tăcerii», capul arhetipal sau mâna nu apar ca forme canonice, ci ca structuri de sens deschise, capabile să genereze noi interpretări”, spune în comunicatul evenimentului Mioara Iofciulescu, președinte fondator al Academiei de Artă Handmade București, curatoarea expoziției.

Elemente din opera brâncușiană se regăsesc în lucrările de artă vestimentară expuse de designerii Ellida Toma și Mioara Iofciulescu, în bijuteriile create de Adriana Câmpean, Victoria Semen, Anișoara Mușat, Gabriella Jasz și Delia Lobonț, iar în artă decorativă dialoghează cu lucrările semnate de Feudalia Peter. Pictura este reprezentată în această expoziție-omagiu prin operele artiștilor plastici Emil Ciubotaru, Iulia Săsărman și Valentina Butoi, arta grafică propune o colecție semnată de Mioara Iofciulescu, iar sculptura este prezentă prin lucrările realizate de Radu Iofciulescu.