Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Brâncuși, între formă și spirit

Brâncuși, între formă și spirit

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 03 Martie 2026

Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București găzduiește, până la 21 martie 2026, la sediul din Calea Griviței nr. 64-66, expoziția „Brâncuși, între formă și spirit”, organizată de Academia de Artă Handmade. Conceptul expozițional propune un dialog între moștenirea marelui sculptor român, de la a cărui naștere s-au împlinit 150 de ani, și sensibilitatea artei contemporane.

„Artiștii intră într-un dialog asumat cu simbolurile brâncușiene, pe care nu le imită, ci le reinterpretează din perspectiva unor principii fundamentale, evidențiind forța acestora, verticalitatea, sacralitatea gestului artistic și conexiunea dintre arhaic și universal. «Pasărea în văzduh», «Coloana fără sfârșit», «Masa tăcerii», capul arhetipal sau mâna nu apar ca forme canonice, ci ca structuri de sens deschise, capabile să genereze noi interpretări”, spune în comunicatul evenimentului Mioara Iofciulescu, președinte fondator al Academiei de Artă Handmade București, curatoarea expoziției.

Elemente din opera brâncușiană se regăsesc în lucrările de artă vestimentară expuse de designerii Ellida Toma și Mioara Iofciulescu, în bijuteriile create de Adriana Câmpean, Victoria Semen, Anișoara Mușat, Gabriella Jasz și Delia Lobonț, iar în artă decorativă dialoghează cu lucrările semnate de Feudalia Peter. Pictura este reprezentată în această expoziție-omagiu prin operele artiștilor plastici Emil Ciubotaru, Iulia Săsărman și Valentina Butoi, arta grafică propune o colecție semnată de Mioara Iofciulescu, iar sculptura este prezentă prin lucrările realizate de Radu Iofciulescu.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National al Literaturii Romane  -   expozitie  -   Anul Brâncuşi
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Expoziție Ileana și Romulus Vulpescu Cultură
    Expoziție Ileana și Romulus Vulpescu

    O incursiune în viața și creația a două personalități esențiale ale culturii române, construită în jurul unei donații către Muzeul Municipiului București (MMB), propune expoziția „Infinitatea

    03 Mar, 2026
  • Sub semnul mărțișorului Cultură
    Sub semnul mărțișorului

    În Anul Constantin Brâncuși, e normal să găsim amprenta marelui artist asupra multor evenimente culturale, inclusiv, de pildă, afișul evenimentului de la Institutul Național al Patrimoniului (INP) dedicat

    27 Feb, 2026
TOP 6 Cultură