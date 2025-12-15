Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă

Data: 23 Decembrie 2025

Biblioteca Metropolitană Bu­cu­rești - filiala „Cezar Petrescu” găzduieşte expoziția „Anotimpul Luminii”, care prezintă icoane realizate de meșterii Adrian Bițică și Romeo Hățiș, dar și peisaje semnate de Adina Moldova Țitrea. Sunt propuse viziuni artistice diferite, însă toate unite de credință și de bogăția artei românești din cele mai vechi timpuri, într-un spațiu unde cărțile sunt la tot pasul.

Expoziția invită publicul la reflec­ție în liniştea cărților, să intre în dialog cu două forme de expresie vizuală: pictura pe șevalet și icoana sculptată în lemn. Sculptura în lemn are o tradiție veche și la fel ca în cazul altor forme de artă, în afară de uneltele, materialele și tehnicile folosite, este nevoie de pasiune și credință. Icoanele sculptate în lemn expuse poartă privitorul printr-o multitudine de reprezentări de chipuri de sfinți și conturează ideea de comuniune.

Adrian Florin Bițica spune că se bucură că „Dumnezeu i-a dat darul de a sculpta și astfel poate pune o parte din sufletul său în ceea ce lucrează. În primul rând, am venit cu icoane ale Maicii Domnului, cu Mântuitorul și cu icoane ale mai multor sfinți specifici acestei perioade, Sfântul Spiridon, Sfântul Nectarie, Sfântul Nicolae, icoane care sper să bucure sufletele celor care vin și le văd aici, la Biblioteca Metropolitană Bu­cu­rești. Toate sunt sculptate în tehnică bizantină. O icoană sculptată trebuie să exprime. Ceea ce mă interesează cel mai mult și pe toți ar trebui să ne intereseze, să simțim când o privim. Icoana este legătura noastră cu Dumnezeu și cu sfinții”.

Curatorul expoziției, Adina Moldova Țitrea, vede această expoziție ca pe un eveniment inedit, care va readuce în inima şi mintea vizitatorului puterea credinţei, a iubirii de aproapele nostru, de speranţă şi smerenie într-o lume din ce în ce mai dinamică și grăbită. Artista este prezentă în expoziție cu câteva tablouri, care sunt o odă adusă bucuriei simple și efemerului.

Icoanele sculptate în lemn aduc cu ele nu doar măiestria cioplitului, ci și Lumina Sacră. Ele ne ancorează în tradiție, în spiritualitate și în însăși esența sărbătorii Crăciunului - Nașterea Domnului. Expoziția va fi deschisă până în 30 ianuarie 2026. (A.D.)