Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă

Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Data: 23 Decembrie 2025

Biblioteca Metropolitană Bu­cu­rești - filiala „Cezar Petrescu” găzduieşte expoziția „Anotimpul Luminii”, care prezintă icoane realizate de meșterii Adrian Bițică și Romeo Hățiș, dar și peisaje semnate de Adina Moldova Țitrea. Sunt propuse viziuni artistice diferite, însă toate unite de credință și de bogăția artei românești din cele mai vechi timpuri, într-un spațiu unde cărțile sunt la tot pasul. 

Expoziția invită publicul la reflec­ție în liniştea cărților, să intre în dialog cu două forme de expresie vizuală: pictura pe șevalet și icoana sculptată în lemn. Sculptura în lemn are o tradiție veche și la fel ca în cazul altor forme de artă, în afară de uneltele, materialele și tehnicile folosite, este nevoie de pasiune și credință. Icoanele sculptate în lemn expuse poartă privitorul printr-o multitudine de reprezentări de chipuri de sfinți și conturează ideea de comuniune.

Adrian Florin Bițica spune că se bucură că „Dumnezeu i-a dat darul de a sculpta și astfel poate pune o parte din sufletul său în ceea ce lucrează. În primul rând, am venit cu icoane ale Maicii Domnului, cu Mântuitorul și cu icoane ale mai multor sfinți specifici acestei perioade, Sfântul Spiridon, Sfântul Nectarie, Sfântul Nicolae, icoane care sper să bucure sufletele celor care vin și le văd aici, la Biblioteca Metropolitană Bu­cu­rești. Toate sunt sculptate în tehnică bizantină. O icoană sculptată trebuie să exprime. Ceea ce mă interesează cel mai mult și pe toți ar trebui să ne intereseze, să simțim când o privim. Icoana este legătura noastră cu Dumnezeu și cu sfinții”.

Curatorul expoziției, Adina Moldova Țitrea, vede această expoziție ca pe un eveniment inedit, care va readuce în inima şi mintea vizitatorului puterea credinţei, a iubirii de aproapele nostru, de speranţă şi smerenie într-o lume din ce în ce mai dinamică și grăbită. Artista este prezentă în expoziție cu câteva tablouri, care sunt o odă adusă bucuriei simple și efemerului.

Icoanele sculptate în lemn aduc cu ele nu doar măiestria cioplitului, ci și Lumina Sacră. Ele ne ancorează în tradiție, în spiritualitate și în însăși esența sărbătorii Crăciunului - Nașterea Domnului. Expoziția va fi deschisă până în 30 ianuarie 2026. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Biblioteca Metropolitană Bucureşti  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Colinde de la Valea Plopului Cultură
    Colinde de la Valea Plopului

    Astăzi, 23 decembrie, de la ora 18:00, Asociația Pro Vita Valea Plopului invită publicul la concertul „Colinde cu suflet”, care va avea loc la Sala „Luceafărul” a Teatrului „Elisabeta” din

    23 Dec, 2025
  • Povestea unei artiste Cultură
    Povestea unei artiste

    Muzeul Național al Țăranului Român prezintă expoziția de pictură pe sticlă, instalație și obiect a Mariei Constantinescu, intitulată „Poveste fără sfârșit”. Expo­ziția reunește icoane pe sticlă, ma

    23 Dec, 2025
  • Călătorie etnografică în Brașov Cultură
    Călătorie etnografică în Brașov

    Muzeul de Etnografie Brașov pre­zintă expoziția „De la lume adunate... și-napoi la lume date”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului. Această expoziție aduce în atenția publicului

    23 Dec, 2025
TOP 6 Cultură