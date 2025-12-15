Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Colinde de la Valea Plopului

Cultură
Data: 23 Decembrie 2025

Astăzi, 23 decembrie, de la ora 18:00, Asociația Pro Vita Valea Plopului invită publicul la concertul „Colinde cu suflet”, care va avea loc la Sala „Luceafărul” a Teatrului „Elisabeta” din Bu­curești. Vor urca pe scenă copiii și ado­les­cenții ocrotiți de Pro Vita, împreună cu copii din satele și comu­nitățile rurale pe care asociația le sprijină. Pentru ei, acest concert nu este doar o reprezentație artistică, ci o sărbătoare a demnității și a speranței. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   concert  -   Centrul social Provita-Valea Plopului  -   Pro Vita
