Colindători la Bojdeuca lui Ion Creangă

În amfiteatrul Muzeului „Ion Creangă” din Iași va avea loc marţi, 23 decembrie, în intervalul orar 10:00-11:30, concertul tradițional intitulat „Colindătorii la Bojdeucă”. Evenimentul propune publicului un program artistic dedicat sărbătorilor de iarnă, desfășurat pe scena amfiteatrului Bojdeucii.

Momentele artistice vor fi susținute de formații ale Palatului Copiilor din Iași, coordonate de profesorii Anca Apetroaiei și Bianca Martinică, care vor prezenta un repertoriu specific perioadei festive. Ediția din acest an se va încheia cu un spectacol al Ansamblului folcloric „Ciureana” din comuna Ciurea, județul Iași, sub îndrumarea coregrafică și artistică a coordonatorului Șerban Enache.

Vor participa, de asemenea, și elevi ai Cenaclului literar-artistic „Vânare de gând”, care funcționează în cadrul Școlii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza” din Popești, județul Iași. Activitatea acestora este coordonată de profesorul Ionuț Alupoaie, contribuția lor completând dimensiunea cultural-artistică a evenimentului, conform informațiilor publicate pe site-ul muzeulliteraturiiiasi.ro.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Literaturii Române -filiala Iași, în parteneriat cu Palatul Copiilor din Iași, Centrul Cultural „Cela Neamțu” din Ciurea și Parohia „Sfântul Haralambie” din Iași.