Botoșaniul va găzdui, în perioada 13-16 ianuarie, „Zilele Eminescu”, manifestare culturală tradițională, organizată de Memorialul Ipotești, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani. Programul
Eveniment literar la Iași
La Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei - Mitropolitul” din Iași va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, o întâlnire cu scriitorii Cosmin Perța și George C. Dumitru, organizată sub genericul „Scriitori în dialog”. Evenimentul este moderat de Diana Vrabie, muzeograf în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, și se înscrie în seria manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale, conform informațiilor publicate pe site. Cosmin Perța, născut în 1982, este poet, prozator, eseist, editor și lector universitar, fiind cunoscut pentru volumele sale care integrează elemente de realism magic și explorează tematici rurale și postcomuniste. George C. Dumitru, născut în 1978, este prozator și eseist, colaborator constant al revistelor literare din România, remarcându-se prin proza scurtă cu accent introspectiv și cu o puternică dimensiune realist-urbană.