Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Eveniment literar la Iași

Eveniment literar la Iași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 08 Ianuarie 2026

La Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei - Mitropolitul” din Iași va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, o întâlnire cu scriitorii Cosmin Perța și George C. Dumitru, organizată sub genericul „Scriitori în dialog”. Evenimentul este moderat de Diana Vrabie, muzeograf în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, și se înscrie în seria manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale, conform informațiilor publicate pe site. Cosmin Perța, născut în 1982, este poet, prozator, eseist, editor și lector universitar, fiind cunoscut pentru volumele sale care integrează elemente de realism magic și explorează tematici rurale și postcomuniste. George C. Dumitru, născut în 1978, este prozator și eseist, colaborator constant al revistelor literare din România, remarcându-se prin proza scurtă cu accent introspectiv și cu o puternică dimensiune realist-urbană.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Literaturii Române din Iaşi  -   Ziua Culturii Nationale
