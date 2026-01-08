De Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie 2026, Teatrul Naţional Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, cea mai mare colecţie on-demand de teatru radiofonic din România. Noua versiune modernizată a platformei va oferi acces în timp real la mii de producţii din arhiva Teatrului Naţional Radiofonic, de la spectacole clasice şi montări legendare până la creaţii contemporane şi premiere realizate special pentru mediul audio, informează Radio România Cultural.

Noul eteatru.ro va avea şi o interfaţă special concepută pentru copii, secţiunea oferind cele mai frumoase poveşti şi piese pentru cei mici, în interpretări memorabile.

Spectacolele vor fi structurate în colecţii uşor de identificat: comedii, drame, producţii istorice etc. Utilizatorii îşi vor putea crea un cont personal, vor putea salva spectacolele preferate şi vor putea relua ascultarea oricând doresc. La momentul lansării din 15 ianuarie, platforma eteatru.ro va fi integral gratuită.

Prima difuzare de teatru la radio a avut loc în 18 februarie 1929, odată cu transmiterea piesei „Ce ştia satul”, de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan), marcând începutul unei istorii culturale care continuă şi astăzi.

