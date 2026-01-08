Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Teatrul Naţional Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro

Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 09 Ianuarie 2026

De Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie 2026, Teatrul Naţional Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, cea mai mare colecţie on-demand de teatru radiofonic din România. Noua versiune modernizată a platformei va oferi acces în timp real la mii de producţii din arhiva Teatrului Naţional Radiofonic, de la spectacole clasice şi montări legendare până la creaţii contemporane şi premiere realizate special pentru mediul audio, informează Radio România Cultural. 

Noul eteatru.ro va avea şi o interfaţă special concepută pentru copii, secţiunea oferind cele mai frumoase poveşti şi piese pentru cei mici, în interpretări memorabile.

Spectacolele vor fi structurate în colecţii uşor de identificat: comedii, drame, producţii istorice etc. Utilizatorii îşi vor putea crea un cont personal, vor putea salva spectacolele preferate şi vor putea relua ascultarea oricând doresc. La momentul lansării din 15 ianuarie, platforma eteatru.ro va fi integral gratuită.

Prima difuzare de teatru la radio a avut loc în 18 februarie 1929, odată cu transmiterea piesei „Ce ştia satul”, de V. Al. Jean (pseudonimul dramaturgului Ion Valjan), marcând începutul unei istorii culturale care continuă şi astăzi. 
 

Citeşte mai multe despre:   Ziua Culturii Nationale
