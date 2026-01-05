Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Zilele Eminescu la Botoşani

Zilele Eminescu la Botoşani

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 08 Ianuarie 2026

Botoșaniul va găzdui, în perioada 13-16 ianuarie, „Zilele Eminescu”, manifestare culturală tradi­țională, organizată de Memorialul Ipotești, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani. Programul manifestărilor include ateliere colaborative pentru profe­sioniști pe tema „Literatura ca eman­cipare individuală și colectivă”, ateliere de poezie, mese rotunde, dezbateri și conferințe pe teme culturale de actualitate, vernisaje și întâlniri cu scriitorii în liceele din județ. Conferința centrală a evenimentului, „Diplomația culturală și efectul de suport pentru diplomația economică”, va fi susținută de jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu. În seara zilei de 13 ianuarie, la Teatrul „Mihai Eminescu” din oraş va avea loc Gala Premiilor Culturii Naționale, în cadrul căreia vor fi decernate Premiul pentru excelență în cultură, Premiul Național pentru literatură și promovarea dialogului intercultural și Premiul Național pentru promovarea culturii române și a excelenței muzicale.

