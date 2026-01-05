La Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei - Mitropolitul” din Iași va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, o întâlnire cu scriitorii Cosmin Perța și George C. Dumitru, organizată sub genericul „Scriitori în dialog”.
Zilele Eminescu la Botoşani
Botoșaniul va găzdui, în perioada 13-16 ianuarie, „Zilele Eminescu”, manifestare culturală tradițională, organizată de Memorialul Ipotești, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani. Programul manifestărilor include ateliere colaborative pentru profesioniști pe tema „Literatura ca emancipare individuală și colectivă”, ateliere de poezie, mese rotunde, dezbateri și conferințe pe teme culturale de actualitate, vernisaje și întâlniri cu scriitorii în liceele din județ. Conferința centrală a evenimentului, „Diplomația culturală și efectul de suport pentru diplomația economică”, va fi susținută de jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu. În seara zilei de 13 ianuarie, la Teatrul „Mihai Eminescu” din oraş va avea loc Gala Premiilor Culturii Naționale, în cadrul căreia vor fi decernate Premiul pentru excelență în cultură, Premiul Național pentru literatură și promovarea dialogului intercultural și Premiul Național pentru promovarea culturii române și a excelenței muzicale.