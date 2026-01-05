Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Istoria Iașiului în expoziții noi

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 05 Ianuarie 2026

Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași își extinde, începând cu 24 ianuarie 2026, oferta expo­zițională prin deschiderea a două noi săli tematice, intitulate „Salonul casei boierești” și „Viața culturală a Iașilor”. Aceste spații nou amenajate sunt integrate în traseul permanent dedicat istoriei urbane și au rolul de a completa discursul muzeografic printr-o abordare aprofundată a realităților sociale și culturale ale secolului al XIX-lea.

Potrivit informațiilor comunicate de instituție pe pagina oficială de Facebook, noile săli urmăresc valorificarea patrimoniului material și imaterial al orașului, cu accent pe dinamica vieții cotidiene și pe evoluția mediului cultural ieșean.

Prin intermediul reconstituirilor de interioare specifice epocii moderne și al expunerii unor obiecte autentice, vizitatorii vor putea înțelege structura vieții domestice, normele sociale și practicile culturale ale elitelor urbane, precum și contextul în care s-au afirmat principalele instituții culturale ale Iașiului. Totodată, expoziția oferă informații documentate despre evenimentele majore și personalitățile care au contribuit decisiv la configurarea identității istorice și culturale a orașului, consolidând astfel dimensiunea educativă și interpretativă a muzeului.

