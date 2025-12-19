Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Patrimoniul cultural al familiei Pillat, expus la București

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 22 Decembrie 2025

La Muzeul Național al Literaturii Române din București este deschisă, până în 11 ianuarie 2026, expoziția-eveniment „Familia Pillat - în umbra timpului”. Construită în jurul dimensiunii private a acestei familii, dar și al geografiei literare și afective care a influențat creația membrilor săi, expoziția reunește documente de arhivă rare, manuscrise, lucrări de artă, fotografii de epocă, obiecte personale și diverse mărturii vizuale. 

Sunt expuse poezii scrise de Ion Pillat la Balcic și la Miorcani, icoane realizate de Florica Pillat, „Jurnalul unui adolescent” semnat de Dinu Pillat, acuarele, ochelari, pensule și alte obiecte care i-au aparținut Mariei Pillat-Brateș, fragmente de corespondență purtată între Ion, Maria și Dinu Pillat și Lucian Blaga, Agenda din 1945 a lui Ion Pillat, precum și volume cu dedicații primite de membrii familiei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul mnlr.ro.

După moartea poetului, în 1945, Maria Pillat-Brateș a început să adune opera acestuia și să se preocupe de împlinirea testamentului său literar. Ulterior, după eliberarea din detenție, ca urmare a condamnării în procesul Noica-Pillat, Dinu Pillat a continuat această muncă de recuperare și valorificare. După dispariția sa, în 1975, responsabilitatea păstrării și transmiterii memoriei culturale a fost preluată de soția sa, iar opera lui Dinu Pillat a fost reeditată. 

 

