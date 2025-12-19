Patrimoniul cultural al familiei Pillat, expus la București

La Muzeul Național al Literaturii Române din București este deschisă, până în 11 ianuarie 2026, expoziția-eveniment „Familia Pillat - în umbra timpului”. Construită în jurul dimensiunii private a acestei familii, dar și al geografiei literare și afective care a influențat creația membrilor săi, expoziția reunește documente de arhivă rare, manuscrise, lucrări de artă, fotografii de epocă, obiecte personale și diverse mărturii vizuale.

Sunt expuse poezii scrise de Ion Pillat la Balcic și la Miorcani, icoane realizate de Florica Pillat, „Jurnalul unui adolescent” semnat de Dinu Pillat, acuarele, ochelari, pensule și alte obiecte care i-au aparținut Mariei Pillat-Brateș, fragmente de corespondență purtată între Ion, Maria și Dinu Pillat și Lucian Blaga, Agenda din 1945 a lui Ion Pillat, precum și volume cu dedicații primite de membrii familiei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul mnlr.ro.

După moartea poetului, în 1945, Maria Pillat-Brateș a început să adune opera acestuia și să se preocupe de împlinirea testamentului său literar. Ulterior, după eliberarea din detenție, ca urmare a condamnării în procesul Noica-Pillat, Dinu Pillat a continuat această muncă de recuperare și valorificare. După dispariția sa, în 1975, responsabilitatea păstrării și transmiterii memoriei culturale a fost preluată de soția sa, iar opera lui Dinu Pillat a fost reeditată.