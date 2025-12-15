Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Evoluția spațiului românesc în reprezentări cartografice

Evoluția spațiului românesc în reprezentări cartografice

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Data: 23 Decembrie 2025

Muzeul Hărților din Capitală prezintă expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, care se doreşte a fi o incursiune în modul în care teritoriul românesc a fost perceput, reprezentat și reinterpretat de-a lungul timpului. Pornind de la ideea că scara unei hărți nu este doar un raport tehnic, ci o alegere de perspectivă, expoziția invită publicul să descopere cum se modifică privirea cartografică odată cu intenția, epoca și instrumentele folosite. 

Curatoarele Elena Păunoiu și Ioana Zamfir au creat un parcurs vizual care oscilează între detaliu (zoom in) și ansamblu (zoom out), între macro și micro, dezvăluind felul în care reprezentările cartografice au surprins evoluția spațiului românesc în ultimele două secole. Documentele expuse - hărți generale, planuri de oraș, vedute și planuri de proprietate - deschid o discuție despre istorie, identitate și felul în care citim lumea prin hărți. 

„În cartografie, scara este mult mai mult decât un simplu raport matematic; este filtrul prin care decidem cât din complexitatea lumii păstrăm și cât lăsăm deoparte într-o hartă. Este instrumentul care transformă realitatea vastă, imposibil de cuprins cu privirea, într-o reprezentare structurată, finită și gestionabilă. Orice hartă este, în esență, un exercițiu de reducere a realității pentru a o putea reda și înțelege. Scara, nivelul de generalizare și simplificare, toate împreună se adaptează scopului urmărit de fiecare tip de reprezentare spațială în parte, de la o privire de ansamblu asupra unei națiuni până la particularitățile resurselor economice de pe o hartă de hotărnicie”, precizează Ioana Zamfir. 

Expoziția reunește o selecție de peste 30 de documente cartografice: piese din colecția muzeului și donații recente care ilustrează spațiul românesc începând cu secolul al XIX-lea. Călătoria vizuală pornește de la hărți generale, la scară europeană, coboară la nivelul detaliat al județelor și se oprește la planurile de oraș, inclusiv la planurile de proprietate. Fiecare document este o măr­turie a modului în care cartogra­fii au ales să traducă teritoriul pentru contemporanii lor.

Muzeul Hărţilor din Bucureşti este printre puţinele instituţii culturale cu acest specific din lume și îşi propune ca, prin grija pentru patrimoniu şi interpretarea lui, prin activităţi destinate specialiştilor şi comunităţii, să devină o instituţie relevantă pentru public şi pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educaţia pe tot parcursul vieţii, dialogul şi angajarea creativă. Expoziția va putea fi vizitată până în luna februarie 2026. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Hărților  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă Cultură
    Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă

    Biblioteca Metropolitană Bu­cu­rești - filiala „Cezar Petrescu” găzduieşte expoziția „Anotimpul Luminii”, care prezintă icoane realizate de meșterii Adrian Bițică și Romeo Hățiș, dar și peisaje se

    23 Dec, 2025
  • Colinde de la Valea Plopului Cultură
    Colinde de la Valea Plopului

    Astăzi, 23 decembrie, de la ora 18:00, Asociația Pro Vita Valea Plopului invită publicul la concertul „Colinde cu suflet”, care va avea loc la Sala „Luceafărul” a Teatrului „Elisabeta” din

    23 Dec, 2025
  • Povestea unei artiste Cultură
    Povestea unei artiste

    Muzeul Național al Țăranului Român prezintă expoziția de pictură pe sticlă, instalație și obiect a Mariei Constantinescu, intitulată „Poveste fără sfârșit”. Expo­ziția reunește icoane pe sticlă, ma

    23 Dec, 2025
  • Călătorie etnografică în Brașov Cultură
    Călătorie etnografică în Brașov

    Muzeul de Etnografie Brașov pre­zintă expoziția „De la lume adunate... și-napoi la lume date”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului. Această expoziție aduce în atenția publicului

    23 Dec, 2025
TOP 6 Cultură