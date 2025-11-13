Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Academia Română solicită păstrarea Institutului Național al Patrimoniului

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 13 Noiembrie 2025

În contextul deciziei intens dezbătută în spațiul public, în ultimele zile, referitoare la desființarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), Academia Română a solicitat, într-un comunicat, păstrarea și sprijinirea de către statul român a acestei instituții.

„Instituţie de cercetare, in­ven­tariere, clasare, protejare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniilor ţării, INP reuneşte un valoros colectiv de experţi şi specialişti, singurii co­mpetenţi să acţioneze responsabil, să colaboreze cu omologii lor din străinătate şi să oprească distrugerea monumentelor. Ori de câte ori instituţia specifică domeniului şi-a pierdut autonomia sau a fost suprimată, pierderile suferite de patrimoniul naţional au fost majore şi ireparabile. Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu rolul ce ne revine în viaţa culturală a ţării, cerem păstrarea Institutului Naţional al Patrimoniului şi sprijinirea sa de către statul român”, se arată în comunicatul Academiei Române.

INP este singurul continuator al Comisiunii Monumentelor Istorice, cea mai veche instituție românească de protejare a patrimoniului, înființată în 1892.

