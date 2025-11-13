Academia Română solicită păstrarea Institutului Național al Patrimoniului

În contextul deciziei intens dezbătută în spațiul public, în ultimele zile, referitoare la desființarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), Academia Română a solicitat, într-un comunicat, păstrarea și sprijinirea de către statul român a acestei instituții.

„Instituţie de cercetare, in­ven­tariere, clasare, protejare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniilor ţării, INP reuneşte un valoros colectiv de experţi şi specialişti, singurii co­mpetenţi să acţioneze responsabil, să colaboreze cu omologii lor din străinătate şi să oprească distrugerea monumentelor. Ori de câte ori instituţia specifică domeniului şi-a pierdut autonomia sau a fost suprimată, pierderile suferite de patrimoniul naţional au fost majore şi ireparabile. Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu rolul ce ne revine în viaţa culturală a ţării, cerem păstrarea Institutului Naţional al Patrimoniului şi sprijinirea sa de către statul român”, se arată în comunicatul Academiei Române.

INP este singurul continuator al Comisiunii Monumentelor Istorice, cea mai veche instituție românească de protejare a patrimoniului, înființată în 1892.