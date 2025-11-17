Apel public pentru salvarea Băilor Govora

Peste 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu au lansat un apel public către Ministerul Culturii, dar și către autoritățile locale din domeniul culturii, pentru declanşarea în regim de urgenţă a procedurii de clasare ca monumente istorice a clădirilor din patrimoniul balnear al Băilor Govora. Este vorba despre Parcul Central, Pavilionul de Băi, Hotelul Ştefănescu şi o casă tradiţională. Semnatarii apelului atrag atenția că toate acestea se află într-o stare avansată de degradare și există riscul de a fi pierdute pentru totdeauna. Printre semnatarii acestui apel public, inițiat de Asociația Studiogovora, se află Ştefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România (OAR), Dan Felix Paraschiv, vicepreședintele OAR, Claudia Pamfil, vicepreşedintele Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România, arhitecţi, cercetători şi profesori universitari din ţară.