Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Apel public pentru salvarea Băilor Govora

Apel public pentru salvarea Băilor Govora

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 17 Noiembrie 2025

Peste 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu au lansat un apel public către Ministerul Culturii, dar și către autoritățile locale din domeniul culturii, pentru declanşarea în regim de urgenţă a procedurii de clasare ca monumente istorice a clădirilor din patrimoniul balnear al Băilor Govora. Este vorba despre Parcul Central, Pavilionul de Băi, Hotelul Ştefănescu şi o casă tradiţională. Semnatarii apelului atrag atenția că toate acestea se află într-o stare avansată de degradare și există riscul de a fi pierdute pentru totdeauna. Printre semnatarii acestui apel public, inițiat de Asociația Studiogovora, se află Ştefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România (OAR), Dan Felix Paraschiv, vicepreședintele OAR, Claudia Pamfil, vicepreşedintele Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România, arhitecţi, cercetători şi profesori universitari din ţară. 

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Culturii
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO Cultură
    Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO

    Municipiul Bistriţa a fost inclus în reţeaua oraşelor creative UNESCO, în domeniul arhitecturii, a anunţat recent primarul Gabriel Lazany. „Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a mo

    17 Noi, 2025
  • Lecție de istorie pentru deținuți, la Iași Cultură
    Lecție de istorie pentru deținuți, la Iași

    Muzeul Național al Literaturii Române Iași (MNLRI), în colaborare cu Penitenciarul Iași, va organiza, în 21 noiembrie 2025, activitatea educativă „Muzeul Copilăriei în Comunism. Istorie și educație”. Zece

    17 Noi, 2025
  • Expoziție dedicată reginei Maria la Constanța Cultură
    Expoziție dedicată reginei Maria la Constanța

    În contextul celebrării „Zilei Dobrogei” și a împlinirii, în acest an, a 150 de ani de la nașterea reginei Maria, la Muzeul de Artă Populară din Constanța are loc astăzi, de la ora 16:00, vernisajul

    14 Noi, 2025
TOP 6 Cultură