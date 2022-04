Aplauze pentru poezia românească și actorii care o recită

În luna martie a acestui an a fost lansată, oficial, la Teatrul Naţional din Bucureşti, platforma online „Aplauze pentru poet/ A Hand for the Poet“, prin care este promovată poezia românească, clasică şi modernă, pentru publicul românesc și internaţional. Aceasta constituie o antologie de poezie video, fototext, ce poate fi accesată oricând la adresa aplauzepentrupoet.thecultureclub.ro.

„Acest proiect se compune dintr-o serie de recitaluri care punctează repere poetice din cultura română, grupate în jurul poeţilor români clasici şi moderni“, a declarat Oltea Şerban-Pârău, producător executiv al proiectului, informează Agerpres.

În prima etapă a proiectului, demarat în 2021, actorii Ion Caramitru, Mircea Rusu, Emilia Popescu, Andras Istvan Demeter, Mihaela Rădescu, Alex Ştefănescu, Cătălin Frăsinescu, completaţi în cea de-a doua etapă din 2022 de actorii Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Rodica Mandache, Mihai Mălaimare, Constantin Chiriac, Cristian Şofron, Anamaria Marinca şi Michael Pennington, au recitat poezii de George Topârceanu, Ion Minulescu, Octavian Goga, Nicolae Labiş, Vasile Voiculescu, Radu Stanca, Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Coşbuc, Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

„Aplauze pentru poet/ A Hand for the Poet” îşi propune să contribuie la o mai bună cunoaştere a celor mai importanţi poeţi români clasici şi moderni, în forma originală, dar şi prin traduceri consacrate, în engleză, totul într-o manieră modernă, accesibilă publicului actual, pentru care principalul vehicul cultural este internetul. Arhiva urmează să se îmbunătățească și cu alte poeme recitate din opera unor autori semnificativi.