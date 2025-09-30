Arta între tradiție și modernitate

Data: 30 Septembrie 2025

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a pregătit pentru sezonul expozițional 2025-2026 două expoziții ample care aduc în prim-plan școala de pictură de la Baia Mare și frumusețea covoarelor transilvănene. Tradiția și modernitatea se împletesc armonios și oferă vizitatorilor o varietate de lucrări. Expozițiile „József Klein și Școala de la Baia Mare” și „Covoare Zburătoare - Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia” prezintă concepte artistice diferite, dar extrem de importante și interesante pentru parcursul artistic din țara noastră.

Așa-numitele covoare de Transilvania își au originea în Anatolia de Vest şi sunt covoare de rugăciune musulmane, tipice lumii otomane. Pentru străini, covoarele anatoliene scumpe exprimau opulență, confort, glorie, viziuni exotice, în loc de credință, transformându-se, încă din secolul al XVI-lea, într-o marfă orientală dorită în Europa. În drumul lor spre Europa de Vest, covoarele anatoliene au traversat Transilvania, unde au ajuns în bisericile protestante, pe bănci și altare, ca semne tangibile, decorative, ale bogăției și statutului superior. Au pătruns în conace bogate, în special în Germania și Țările de Jos, unde pot fi văzute pe mese și bănci, în scene de interior și naturi statice. Astfel, covoarele de Transilvania sunt reprezentative pentru modul în care contextele și consumul redefinesc obiectele ca artă.

Pe lângă covoarele de Transilvania, pot fi admirate 80 de opere din creația lui József Klein, care prezintă opera artistului dintr-o perspectivă nouă, puțin cercetată, ca membru al Coloniei artistice de la Baia Mare, fiind pentru prima dată când publicul din București are ocazia să vadă aceste lucrări. „József Klein și Școala de la Baia Mare” este un demers menit să pună în valoare talentul și stilul artistic din această zonă a țării.

Erwin Kessler, directorul interimar MNAR, consideră că „expozițiile deschise recent vorbesc despre identitatea noastră culturală ca neam. Venim cu aceste două prezentări importante, una care este dedicată școlii de la Baia Mare, care n-a mai fost prezentată de cel puțin trei decenii aici. Este o expoziție care aduce în prim-plan fondatorii școlii de la Baia Mare, cu o focalizare asupra carierei de scurtă durată, din păcate, a lui Iosef Klein. (...) Este o versiune mai spre stânga a școlii de la Baia Mare, o versiune datorată mai mult temelor sociale decât peisajelor tipice școlii de la Baia Mare. În continuarea acestei expoziții, și aproape în contrapunct cu ea, este expoziția «Covoare zburătoare - Thomas Ruff, Anatolia și Transilvania», în care am pus laolaltă covoare produse în ultimii patru ani de către Thomas Ruff, vestitul fotograf, care a experimentat proiectarea fotografiilor generate cu un software și îmbibarea cu o tehnologie specială în Belgia pe niște covoare”.

Expoziția „József Klein și Școala de la Baia Mare” cuprinde o amplă selecție de lucrări de pictură, grafică, sculptură și documente, provenite majoritar din atelierul pictorului și devenite parte din patrimoniul Muzeului Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”. Acestora li se alătură lucrări de la Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul de Artă din Cluj, Centrul de Cultură, Artă și Agrement din Târgu-Mureș, dar și din colecții private din Budapesta și din Paris. Curatorul expo­ziției este Robert Strebeli, directorul Muzeului Județean Baia Mare „Centrul Artistic Baia Mare”.

Ambele expoziții de la MNAR pot fi vizitate până în luna februarie 2026, iar pe toată perioada de expunere vor avea loc evenimente conexe: ateliere, conferințe, vizite ghidate, toate menite să aducă arta mai aproape de vizitatori. Programul evenimentelor poate fi consultat pe pagina de internet mnar.ro. (A.D.)