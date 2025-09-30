Muzeul Național de Artă al României (MNAR) a pregătit pentru sezonul expozițional 2025-2026 două expoziții ample care aduc în prim-plan școala de pictură de la Baia Mare și frumusețea covoarelor
Atelier la Muzeul Hărților
Muzeul Hărților invită copiii cu vârste între 7 și 14 ani, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:00, la un atelier care îmbină vizita în muzeu cu abilitățile practice și creativitatea.
Cei mici vor descoperi poveștile ascunse în spatele hărților vechi și, la final, vor avea de realizat o carte poștală, un mic suvenir personalizat al călătoriei prin locuri și imaginație. (A.D.)