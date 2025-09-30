Atelier la Muzeul Hărților

Data: 30 Septembrie 2025

Muzeul Hărților invită copiii cu vârste între 7 și 14 ani, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:00, la un atelier care îmbină vizita în muzeu cu abilitățile practice și creativitatea.

Cei mici vor descoperi poveștile ascunse în spatele hărților vechi și, la final, vor avea de realizat o carte poștală, un mic suvenir personalizat al călătoriei prin locuri și imaginație. (A.D.)