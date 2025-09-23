Ateliere de artă maramureșeană

Data: 23 Septembrie 2025

Muzeul Național de Artă al României organizează atelierele „Toamnă maramureșeană” alături de ArtelierD, în cadrul expo­ziției „József Klein și Școala de la Baia Mare”. Copiii vor explora trei sâmbete din lunile de toamnă, atmosfera, culorile și tradițiile toamnei din Maramureș, vor descoperi istoria și simbolistica cromaticii specifice anotimpului și vor colora frunze în tehnica colajului cerat.

Atelierele se vor desfășura în zilele de 20 septembrie, 11 octombrie și 1 noiembrie şi se adresează copiilor cu vârste între 6 și 10 ani. Pentru înscrieri este necesar să trimiteți un email la adresa artelierd@yahoo.com. (A.D.)