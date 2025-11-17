Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO

Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 17 Noiembrie 2025

Municipiul Bistriţa a fost inclus în reţeaua oraşelor creative UNESCO, în domeniul arhitecturii, a anunţat recent primarul Gabriel Lazany. „Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am ştiut să îmbinăm tradiţia cu inovaţia, dar şi a viziunii noastre pentru viitor: un oraş care îşi respectă istoria şi construieşte modern, cu grijă pentru identitatea sa”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Lazany a subliniat că distincţia confirmă că Bistriţa devine un model internaţional de dezvoltare prin cultură, creativitate şi design urban responsabil. Totodată, a explicat că recunoaşterea pentru creativitatea exprimată prin arhitectură deschide porţi către colaborări, proiecte şi parteneriate în reţeaua UNESCO, alături de alte oraşe care inspiră. 

Reţeaua Orașelor Creative UNESCO (UNESCO Creative Cities Network -UCCN) este o inițiativă lansată de UNESCO în 2004, menită să încurajeze cooperarea internațională între orașele care consideră creativitatea un factor strategic pentru dezvoltarea lor durabilă din punct de vedere economic, social și cultural. Rețeaua acoperă şapte domenii principale: arte vizuale și meșteșuguri populare; arhitectură și design (include orașele Helsinki, Copenhaga); film (Sydney); muzică (Liverpool, Bogotá); literatură (Edinburgh, Praga); gastronomie (Parma); arte media (Lyon, Toronto).

Pe lângă Bistrița, nou intrat la categoria arhitectură, România mai are două oraşe în reţeaua UCCN: Cluj-Napoca, inclus în 2021 în domeniul film, și Iași, din 2023, în domeniul literatură. 

Citeşte mai multe despre:   patrimoniul UNESCO
