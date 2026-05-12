Brahms, în ediţie jubiliară a Festivalului „Timişoara Muzicală“

Un concert vocal-simfonic extraordinar, „Recviem German”, compus de Johannes Brahms, va avea loc în zilele de 14 și 15 mai 2026 pe scenele filarmonicilor din Timișoara și Arad. Vor interpreta artiștii orchestrelor și corurilor celor două instituții muzicale, dirijați de Gabriel Bebeșelea, Iosif Todea şi Robert Daniel Rădoiaş. Potrivit organizatorilor, spectacolele fac parte din ediţia jubiliară, cu numărul 50, a Festivalului Internaţional „Timişoara Muzicală”.

Compus între anii 1865 şi 1868, „Recviemul German” opus 45 reprezintă una dintre cele mai importante creaţii vocal-simfonice ale romantismului european. Brahms a concertat la Timişoara, în anul 1879, în cadrul unui turneu artistic în care l-a acompaniat la pian pe celebrul violonist Joachim Joseph.