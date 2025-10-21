Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Brățara principesei Maria de Edinburgh

Data: 21 Octombrie 2025

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) a ales să prezinte, la secțiunea exponatul lunii, o bijuterie regală plină de istorie, și anume brățara principesei Maria de Edinburgh, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea reginei Maria. Este un obiect de patrimoniu unic, cu o poveste emoționantă din copilăria suveranei.

Vizitând microexpoziția tematică „Brățara principesei Maria de Edinburgh”, veți avea ocazia să admirați bijuteria victoriană și să descoperiți detalii interesante despre aceasta, precum și despre locul nașterii reginei Maria. Brățara oferită de părinții săi la Crăciunul din 1878 include miniaturi ale fraților din familia de Edinburgh, fiind, din acest punct de vedere, un veritabil arbore genealogic regal.

Istoricul Diana Mandache, curatorul microexpo­ziției, spune că „brățara principesei Maria de Edinburgh nu aduce doar un omagiu regal, ci subliniază legăturile familiale și istorice dintre dinastiile europene, oferind vizitatorilor o privire asupra patrimoniului cultural și istoric al României. Este cea mai valoroasă piesă de aur care i-a aparținut reginei Maria din copilăria sa. Este practic cel mai vechi obiect legat de regina Maria, o brățară de aur de 14 carate cu miniaturi, medalioane care conțin portrete pictate ale copiilor de Edinburgh.

Regina Maria s-a născut acum 150 de ani la Eastwell Park, fiind prima fată a ducilor de Edinburgh, nepoată a reginei Victoria. Brățara în interior are o bandă care conține în dreptul fiecărui medalion titlul princiar. Ei erau prinți și principese de Edinburgh. Mai conține, de asemenea, o inscripție care spune cine a fost comanditarul, respectiv Alfred, ducele de Edinburgh, și Marie, ducesa de Edinburgh. Un cadou oferit de ei, de părinți, fiecărui copil în parte, deci și reginei Maria ca principesă de Edinburgh, cu ocazia Crăciunului din 1878. Erau genul de bijuterii memorialistice, care probabil erau purtate cu prilejul aniversărilor sau sărbătorilor de iarnă. De obicei, cu ocazia Crăciunului, se făceau cadou copiilor regali bijuterii, în mod special, adornate cu pietre prețioase sau simple, din aur”.

Exponatul lunii va putea fi admirat până în 9 noiembrie 2025, de miercuri până duminică, în intervalul orar 9:00-17:00. MNIR mai are în patrimoniu și alte obiecte care au aparținut Familiei Regale și care fac parte din expoziția „Tezaur istoric”. Este vorba despre coroana regilor Carol I şi Ferdinand I, coroanele reginelor Elisabeta şi Maria, sceptrul regelui Ferdinand I şi buzduganul regelui Carol al II-lea, precum și casetele de bijuterii ale reginei Maria, cele din argint şi din aur cu pietre preţioase. (A.D.)

