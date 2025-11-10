Casa fondatorului Cimitirului Vesel va fi restaurată

Casa memorială „Stan Ioan Pătraş”, în care a trăit fondatorul Cimitirului Vesel de la Săpânța, va intra în proces de restaurare şi punere în valoare turistică. Potrivit reprezentanților Muzeului Maramu­reșean din Sighetul Marmației, în cadrul căruia funcționează această casă memorială, finanțarea proiectului este de aproape 2,5 milioane de lei fără TVA, aceasta fiind obținută prin fondul Timbrul Monumentelor Istorice.

„Restaurarea ansamblului (casă, colejna-atelier, căsuţa-atelier şi grajd), precum şi reamenajarea acestuia într-un mod care să reflecte fidel atmosfera de lucru şi de viaţă a meşterului vor contribui semnificativ la păstrarea patrimoniului cultural tangibil şi intangibil”, se arată într-un comunicat la Muzeului Maramureșean, citat de Agerpres.

Casa Memorială „Stan Ioan Pătraş” se află în zona de protecţie a monumentului istoric Cimitirul Vesel din localitatea Săpânţa. Aici încă se păstrează o parte din obiectele personale, uneltele de lucru, precum şi numeroase sculpturi şi lucrări ale celebrului meşter popular.