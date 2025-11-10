Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Casa fondatorului Cimitirului Vesel va fi restaurată

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 10 Noiembrie 2025

Casa memorială „Stan Ioan Pătraş”, în care a trăit fondatorul Cimitirului Vesel de la Săpânța, va intra în proces de restaurare şi punere în valoare turistică. Potrivit reprezentanților Muzeului Maramu­reșean din Sighetul Marmației, în cadrul căruia funcționează această casă memorială, finanțarea proiectului este de aproape 2,5 milioane de lei fără TVA, aceasta fiind obținută prin fondul Timbrul Monumentelor Istorice. 

„Restaurarea ansamblului (casă, colejna-atelier, căsuţa-atelier şi grajd), precum şi reamenajarea acestuia într-un mod care să reflecte fidel atmosfera de lucru şi de viaţă a meşterului vor contribui semnificativ la păstrarea patrimoniului cultural tangibil şi intangibil”, se arată într-un comunicat la Muzeului Maramureșean, citat de Agerpres.

Casa Memorială „Stan Ioan Pătraş” se află în zona de protecţie a monumentului istoric Cimitirul Vesel din localitatea Săpânţa. Aici încă se păstrează o parte din obiectele personale, uneltele de lucru, precum şi numeroase sculpturi şi lucrări ale celebrului meşter popular. 

