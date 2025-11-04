Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cultură

Casa lui Andrei Mureșan, secție muzeală

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 04 Noiembrie 2025

Casa din municipiul Bistrița în care a copilărit poetul paşoptist Andrei Mureşanu, autorul versurilor Imnului naţional „Deşteaptă-te, române!”, va redeveni, după 30 de ani, secţie muzeală. Imobilul va trece din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului, putând intra astfel în componența complexului muzeal. „Prin proiectele culturale pe care Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud intenţionează să le realizeze, ca părţi componente ale strategiei de dezvoltare ale judeţului, se va valorifica şi potenţialul cultural şi turistic al Casei Memoriale «Andrei Mureşanu», obiectiv reprezentativ al municipiului Bistriţa”, se arată în referatul de aprobare a proiectului, adoptat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Casa poetului a funcționat, la începutul anilor ‘90 ca secție a Muzeului Județean, apoi ca filiala pentru copii și tineret a Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”. Andrei Mureșanu (1816-1863) a fost poet și cunoscut revoluționar transilvănean. Poemul „Un răsunet”, redenumit „Deșteaptă-te, române!”, devenit astăzi Imnul național al României, a fost imnul revoluționar al pașoptiștilor.
 

