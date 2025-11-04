Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” prezintă la Biblioteca Națională a României fotografiile premiate la cele două secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural și patrimoniu natural, precum
Casa lui Andrei Mureșan, secție muzeală
Casa din municipiul Bistrița în care a copilărit poetul paşoptist Andrei Mureşanu, autorul versurilor Imnului naţional „Deşteaptă-te, române!”, va redeveni, după 30 de ani, secţie muzeală. Imobilul va trece din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului, putând intra astfel în componența complexului muzeal. „Prin proiectele culturale pe care Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud intenţionează să le realizeze, ca părţi componente ale strategiei de dezvoltare ale judeţului, se va valorifica şi potenţialul cultural şi turistic al Casei Memoriale «Andrei Mureşanu», obiectiv reprezentativ al municipiului Bistriţa”, se arată în referatul de aprobare a proiectului, adoptat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Casa poetului a funcționat, la începutul anilor ‘90 ca secție a Muzeului Județean, apoi ca filiala pentru copii și tineret a Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”. Andrei Mureșanu (1816-1863) a fost poet și cunoscut revoluționar transilvănean. Poemul „Un răsunet”, redenumit „Deșteaptă-te, române!”, devenit astăzi Imnul național al României, a fost imnul revoluționar al pașoptiștilor.